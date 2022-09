4. Liga, Gruppe 2 Thusis/Cazis holt gegen Trübbach ersten Saisonsieg Thusis/Cazis hat am Samstag zuhause Trübbach besiegt und hat damit im vierten Spiel den ersten Sieg der Saison gefeiert. Das Resultat lautete 7:0.

In der zweiten Halbzeit erzielte Thusis/Cazis über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren fünf. Zur Halbzeitpause war das Team 2:0 in Führung gelegen.

Trübbach waren zwei Tore vergönnt, nämlich .

Die Torschützen für Thusis/Cazis waren: Samuel Komposch (2 Treffer), Robert Cristian Anghel (2 Treffer), Tizian Rupf (1 Treffer), Silvan Ambühl (1 Treffer) und Robin Tillessen (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Thusis/Cazis, Domenik Manka (90.) kassierte sie. Trübbach blieb ohne Karte.

Thusis/Cazis hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach vier Spielen, in denen die Offensive 12 Tore erzielte.

Die Abwehr von Trübbach kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 4.2 Tore pro Partie (Rang 10).

Thusis/Cazis verbessert sich in der Tabelle von Rang 9 auf 4. Das Team hat fünf Punkte. Thusis/Cazis hat bisher einmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Thusis/Cazis tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Sevelen 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (18.00 Uhr, Schild, Sevelen).

In der Tabelle liegt Trübbach weiterhin auf Rang 10. Das Team hat null Punkte. Trübbach muss bereits die vierte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Einmal verlor Trübbach zuhause und dreimal auswärts.

Trübbach trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Grabs 1 (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 25. September statt (14.00 Uhr, Gufalons, Trübbach).

Telegramm: FC Thusis/Cazis 2a Grp. - FC Trübbach 1 7:2 (2:0) - St. Martin, Cazis – Tore: 21. Robert Cristian Anghel 1:0. 46. Tizian Rupf 2:0. 50. Samuel Komposch 3:0. 55. Silvan Ambühl 4:0. 76. Samuel Komposch 5:0. 81. Robert Cristian Anghel 6:0. 88. Robin Tillessen 7:0. 89. Ramadan Kryezi 7:0. 92. Ricardo Brancaleone 7:0. – Thusis/Cazis: Valerio Obrist, Luis Henrque Goncalves Novo, Elia Senn, Lucas Riedhauser, Mike Patt, Robert Cristian Anghel, Silvan Ambühl, Francesco Direnzo, Domenik Manka, Samuel Komposch, Robin Tillessen. – Trübbach: Bajram Murseli, Eyyüb Örgen, Manuel Benz, Flamur Salihu, Fabio Neuhaus, Marco Herrmann, Rilind Memaj, Simon Gadola, Ramadan Kryezi, Can Muhammed Bolat, Emir Keskin. – Verwarnungen: 35. Rilind Memaj, 78. Hamdi Nurce, 90. Domenik Manka.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

