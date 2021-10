Frauen 2. Liga Thusis-Cazis gewinnt deutlich gegen Uzwil – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Thusis-Cazis gewinnt am Sonntag auswärts gegen Uzwil 3:0.

(chm)

Das Tor von Melanie Schneller in der 33. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Thusis-Cazis. In der 45. Minute baute Ella Fontana den Vorsprung für Thusis-Cazis auf zwei Tore aus (2:0). Mit einem weiteren Tor sorgte Ella Fontana in der 70. Minute für das 3:0 für Thusis-Cazis.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Thusis-Cazis spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.4 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 14 erzielten Toren Rang 5.

Uzwil lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Thusis-Cazis. Durchschnittlich muss die Defensive 1.3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 3).

Thusis-Cazis machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 16 Punkten auf Rang 2. Thusis-Cazis hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Thusis-Cazis in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Linth-Schwanden 1 Grp. Zu diesem Spiel kommt es am 24. Oktober (13.00 Uhr, St. Martin, Cazis).

Nach der Niederlage büsst Uzwil zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 15 Punkten auf Rang 4. Uzwil hat bisher fünfmal gewonnen und zweimal verloren.

Uzwil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Ebnat-Kappel 1 (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 24. Oktober (11.00 Uhr, Untersand, Ebnat).

Telegramm: FC Uzwil 1 - FC Thusis - Cazis 1 0:3 (0:2) - Rüti, Henau – Tore: 33. Melanie Schneller 0:1. 45. Ella Fontana 0:2. 70. Ella Fontana 0:3. – Uzwil: Laura Egli, Silja Weibel, Michele Sieber, Sarah Moser, Romyna Wirth, Lina Widmer, Jana Vettiger, Andrea Nägele, Marina Egli, Clarissa Jung, Larissa Zehnder. – ThusisCazis: Monika Feltscher, Celina Müller, Sina Casanova, Selina Benz, Melina Baumberger, Natalie Schumacher, Annaleah Kressig, Amina Horber, Sarina Jenny, Melanie Schneller, Ella Fontana. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 2. Liga: FC Au-Berneck 05 1 - FC Romanshorn 1 2:4, FC Widnau 1 - FC Ebnat-Kappel 1 7:1, FC Linth-Schwanden 1 Grp. - FC Rapperswil-Jona 2 0:2, FC Uzwil 1 - FC Thusis - Cazis 1 0:3

Tabelle: 1. FC Widnau 1 8 Spiele/17 Punkte (25:8). 2. FC Thusis - Cazis 1 7/16 (14:3), 3. FC Triesen 1 Grp. 7/16 (14:11), 4. FC Uzwil 1 7/15 (17:9), 5. FC Romanshorn 1 8/13 (16:16), 6. FC Bütschwil 1 Grp. 7/10 (22:14), 7. FC Ems 1 Grp. 8/9 (13:24), 8. FC Ebnat-Kappel 1 7/8 (14:20), 9. FC Rapperswil-Jona 2 7/5 (4:9), 10. FC Au-Berneck 05 1 7/5 (19:20), 11. FC Linth-Schwanden 1 Grp. 7/0 (4:28).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 2. Liga finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.10.2021 23:38 Uhr.