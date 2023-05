3. Liga, Gruppe 3 Teufen setzt Siegesserie auch gegen Niederwil fort Teufen setzt seine Siegesserie auch gegen Niederwil fort. Das 5:3 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

Das erste Tor der Partie fiel für Teufen: Lukas Kern brachte seine Mannschaft in der 1. Minute 1:0 in Führung. Mit einem weiteren Tor erhöhte Lukas Kern für Teufen auf 2:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade sieben Minuten. Teufen erhöhte in der 11. Minute seine Führung durch Nico Weiler weiter auf 3:0.

In der 18. Minute verkleinerte Justin Labhart Gianin den Rückstand von Niederwil auf 1:3. Dank dem Treffer von Jonas Thaler (33.) reduzierte sich der Rückstand für Niederwil auf ein Tor (2:3). Den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Teufen stellte Cyrill Rohner in Minute 55 her.

In der 58. Minute gelang Niederwil (Justin Labhart Gianin) der Anschlusstreffer (3:4). In der 77. Minute erhöhte Roman Ehrbar auf 5:3 für Teufen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Niederwil erhielten Silvan Nigg (54.) und Jonas Thaler (65.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Teufen, nämlich für Alessandro D Aloia (58.).

Zahlreiche Gegentore sind für Niederwil ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.1 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 9).

Teufen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 28 Punkten auf Rang 4. Teufen hat bisher neunmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Teufen daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Staad 1 (Platz 5) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 6. Mai (18.30 Uhr, Landhaus, Teufen).

Für Niederwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 8. Für Niederwil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Niederwil tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Wittenbach 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 6. Mai statt (17.00 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Telegramm: FC Niederwil 1 - FC Teufen 1 3:5 (2:3) - Schule Niederwil, Niederwil – Tore: 1. Lukas Kern 0:1. 8. Lukas Kern 0:2. 11. Nico Weiler 0:3. 18. Justin Labhart Gianin 1:3. 33. Jonas Thaler 2:3. 55. Cyrill Rohner 2:4. 58. Justin Labhart Gianin 3:4. 77. Roman Ehrbar 3:5. – Niederwil: Sandro Färber, Cyrill Manser, Silvan Nigg, Jonas Thaler, Jonas Züger, Robin Kuratli, Adrian Kaufmann, Rico Wick, Noah Scheiwiller, Rouven Widmer, Justin Labhart Gianin. – Teufen: Nicola Manser, Pascal Huber, Alessandro D Aloia, Jannik Marti, Roman Neuländner, Joshua Andraska, Cyrill Rohner, Luca Locher, Ramon Germann, Lukas Kern, Nico Weiler. – Verwarnungen: 54. Silvan Nigg, 58. Alessandro D Aloia, 65. Jonas Thaler.

