3. Liga, Gruppe 3 Teufen gewinnt klar gegen Abtwil Teufen gewinnt am Samstag zuhause gegen Abtwil 4:1.

Das Skore eröffnete Luca Locher in der 29. Minute. Er traf für Teufen zum 1:0. Der Treffer fiel mittels Penalty. Cyrill Rohner sorgte in der 36. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Teufen. Lukas Kern baute in der 50. Minute die Führung für Teufen weiter aus (3:0).

In der 83. Minute verkleinerte Jeanret Drittenbass den Rückstand von Abtwil auf 1:3. Steve Knechtle schoss das 4:1 (85. Minute) für Teufen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Bei Teufen erhielten Jannik Marti (37.) und Cyrill Rohner (83.) eine gelbe Karte. Bei Abtwil erhielten Manuel Eigenmann (56.) und David Styger (89.) eine gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Abtwil ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.5 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Teufen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 25 Punkten auf Rang 5. Für Teufen ist es der zweite Sieg in Serie.

Teufen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Niederwil 1 (Platz 8). Diese Begegnung findet am 30. April statt (14.00 Uhr, Schule Niederwil, Niederwil).

Für Abtwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 10. Abtwil hat bisher dreimal gewonnen und zwölfmal verloren.

Abtwil tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Wittenbach 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 30. April (13.30 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Telegramm: FC Teufen 1 - FC Abtwil-Engelburg 2 4:1 (2:0) - Landhaus, Teufen – Tore: 29. Luca Locher (Penalty) 1:0.36. Cyrill Rohner 2:0. 50. Lukas Kern 3:0. 83. Jeanret Drittenbass 3:1. 85. Steve Knechtle 4:1. – Teufen: Timo Fässler, Pascal Huber, Alessandro D Aloia, Jannik Marti, Roman Neuländner, Joshua Andraska, Cyrill Rohner, Luca Locher, Ramon Germann, Lukas Kern, Nico Weiler. – Abtwil: Yannick Fey, Severin Fey, Manuel Eigenmann, Patrick Jenni, David Styger, Iven Manser, Abienaas Ratnasingam, Felix Kunzmann, Moritz Kupferschmid, Livio Lamorte, Jeanret Drittenbass. – Verwarnungen: 37. Jannik Marti, 56. Manuel Eigenmann, 83. Cyrill Rohner, 89. David Styger.

