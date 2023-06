2. Liga, Gruppe 2 Tägerwilen stolpert gegen Henau – Tägerwilen verliert nach vier Siegen Überraschung bei Henau gegen Tägerwilen: Der Tabellensiebte (Henau) hat am Samstag auswärts den Tabellenersten 3:0 besiegt.

(chm)

Zum Ausgleich für Taegerwilen traf Faid Kocan in der 14. Minute. In der 39. Minute gelang Manuel Bossart der Führungstreffer zum 1:0 für Henau. In der 86. Minute schoss Dario Regazzoni Henau mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Renato Hungerbühler, der in der 89. Minute die Führung für Henau auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Claudio Schmidt von Henau erhielt in der 78. Minute die gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Henau den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 49 Tore in 22 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.2 Toren pro Spiel.

Dass Tägerwilen so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Das Team kassiert im Schnitt 1.1 Tore pro Partie (Rang 1).

Keine Änderung in der Tabelle für Henau: Das Team liegt mit 28 Punkten auf Rang 7. Henau hat bisher siebenmal gewonnen, achtmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Für Henau ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Trotz der Niederlage bleibt Tägerwilen auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 51 Punkte auf dem Konto. Nach vier Siegen in Serie verliert Tägerwilen erstmals wieder.

Für Tägerwilen ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Tägerwilen 1 - FC Henau 1 1:3 (0:1) - Tägermoos, Tägerwilen – Tore: 14. Faid Kocan 0:0. 39. Manuel Bossart 0:1. 86. Dario Regazzoni (Penalty) 0:2.89. Renato Hungerbühler 0:3. – Tägerwilen: Moritz Wehrli, Nils Schöller, Pascal Geisselhardt, Faid Kocan, Rinor Tolaj, Janis Hermann, Giulio Irrera, Igor Kojic, Rafael Eugster, Jason Craft, Lorenzo Craft. – Henau: Manuel Eberle, Cédric Löhrer, David Marku, Claudio Schmidt, Patrik Marku, Jan Näf, Viznu Easwaralingam, Raul Stillhart, Manuel Bossart, Paul Heine, Dario Regazzoni. – Verwarnungen: 78. Claudio Schmidt.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.06.2023 20:51 Uhr.