2. Liga, Gruppe 2 Tägerwilen setzt Siegesserie auch gegen Bronschhofen fort Tägerwilen setzt seine Siegesserie auch gegen Bronschhofen fort. Das 0:0 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bronschhofen kassierte vier gelbe Karten. Tägerwilen blieb ohne Karte.

Tägerwilen hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.3 Mal pro Partie. In der Abwehr ist Tägerwilen sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.1 (Rang 1).

Tägerwilen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 35 Punkten auf Rang 2. Für Tägerwilen ist es der sechste Sieg in Serie.

Tägerwilen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen AS Calcio Kreuzlingen 1 (Platz 5). Diese Begegnung findet am 30. April statt (14.00 Uhr, Döbeli, Kreuzlingen).

Für Bronschhofen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 10. Bronschhofen hat bisher dreimal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Bronschhofen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Bischofszell 1 (Platz 6). Das Spiel findet am 29. April statt (17.00 Uhr, Ebnet Bronschhofen, Bronschhofen).

Telegramm: FC Tägerwilen 1 - SC Bronschhofen 1 1:0 (0:0) - Tägermoos, Tägerwilen – Tor: 58. Raul Perez Muinos 0:0. – Tägerwilen: Luka Djordjevic, Nils Schöller, Faid Kocan, Raul Perez Muinos, Pascal Geisselhardt, Diego Provenzano Rocco, Rafael Eugster, Dragan Ovuka, Alessio Ciraci, Andrejs Hermann, Darko Anic. – Bronschhofen: Silvan Düring, Alexander Hafner, Philipp Leupi, Bujar Sejdi, Simon Pabst, Ramon Widmer, Michel Helbling, Philipp Flammer, Daniel Widmer, Raphael Schwager, Jonas Wiesli. – Verwarnungen: 52. Dragan Ovuka, 62. Bujar Sejdi, 68. Luka Djordjevic, 70. Nicola Guntersweiler, 87. Nils Schöller, 92. Alexander Hafner, 94. Raphael Schwager.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2023 02:29 Uhr.