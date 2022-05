3. Liga, Gruppe 4 Tägerwilen setzt Siegesserie auch gegen Aadorf fort Tägerwilen reiht Sieg an Sieg: Gegen Aadorf hat das Team am Samstag bereits den siebten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 6:4

(chm)

Raul Perez Muinos eröffnete in der 10. Minute das Skore, als er für Tägerwilen das 1:0 markierte. Mit seinem Tor in der 20. Minute brachte Andrea Patelli Tägerwilen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Tägerwilen erhöhte in der 48. Minute seine Führung durch Miro Berger Brdar weiter auf 3:0.

Michel Trigo verkürzte in der 55. Minute den Rückstand von Aadorf auf 1:3. Die 61. Minute brachte für Aadorf den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Mirco Meier. Andrejs Hermann erhöhte in der 66. Minute zur 4:2-Führung für Tägerwilen.

Tägerwilen erhöhte in der 72. Minute seine Führung durch Lorenzo Craft weiter auf 5:2. Dennis Luginbühl verkürzte in der 82. Minute den Rückstand von Aadorf auf 3:5. Tägerwilen erhöhte in der 84. Minute seine Führung durch Andrejs Hermann weiter auf 6:3. Den Schlussstand stellte Jannic Baak in der 92. Minute her, als er für Aadorf auf 4:6 verkürzte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Tägerwilen für Marco Eugster (62.) und Elmedin Pajaziti (64.). Eine Verwarnung gab es für Aadorf, nämlich für Dennis Luginbühl (29.).

Die Offensive von Tägerwilen ist die beste der Gruppe. Die total 78 Tore in 18 Spielen bedeuten einen Schnitt von 4.3 Toren pro Match.

Die Tabellensituation bleibt für Tägerwilen unverändert. Mit 47 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Tägerwilen hat bisher 15mal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Tägerwilen geht es daheim gegen FC Münchwilen 1 (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 22. Mai statt (11.00 Uhr, Tägermoos, Tägerwilen).

Für Aadorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 6. Aadorf hat bisher siebenmal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Aadorf geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Frauenfeld 2 (Platz 11) weiter. Die Partie findet am 21. Mai statt (17.00 Uhr, Kleine Allmend, Frauenfeld).

Telegramm: SC Aadorf 1 - FC Tägerwilen 1 4:6 (0:2) - Unterwiesen, Aadorf – Tore: 10. Raul Perez Muinos 0:1. 20. Andrea Patelli 0:2. 48. Miro Berger Brdar 0:3. 55. Michel Trigo 1:3. 61. Mirco Meier 2:3. 66. Andrejs Hermann 2:4. 72. Lorenzo Craft 2:5. 82. Dennis Luginbühl 3:5. 84. Andrejs Hermann 3:6. 92. Jannic Baak 4:6. – Aadorf: Federico Ognissanti, Jeremmy Kitolo, Yanik Düring, Thomas Rhyner, Samuele Serafino, Luca Gianforte, Aleandro Serafino, Mirco Meier, Josua Bühler, Dennis Luginbühl, Jannic Baak. – Taegerwilen: Luka Djordjevic, Raul Perez Muinos, Miro Berger Brdar, Pascal Geisselhardt, Mario Uhler, Alessio Ciraci, Andrea Patelli, Andrejs Hermann, Rafael Eugster, Elmedin Pajaziti, Marco Eugster. – Verwarnungen: 29. Dennis Luginbühl, 62. Marco Eugster, 64. Elmedin Pajaziti.

