2. Liga, Gruppe 2 Tägerwilen mit Auswärtserfolg bei Tobel-Affeltrangen Tobel-Affeltrangen lag gegen Tägerwilen deutlich vorne, nämlich 2:0 (80. Minute) und 2:0 (92. Minute) - und verlor dennoch. Tägerwilen feiert einen 0:2-Auswärtssieg.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Tobel-Affeltrangen: Timo Wagner brachte seine Mannschaft in der 6. Minute 1:0 in Führung. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Marco Eugster schoss Taegerwilen in der 33. Minute zur 1:0-Führung. Rafael Eugster schoss Taegerwilen in der 69. Minute zur 1:0-Führung. Mit seinem Tor in der 80. Minute brachte Levin Rogg Tobel-Affeltrangen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. In der 92. Minute erhöhte Demian Titaro auf 2:0 für Taegerwilen.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Tobel-Affeltrangen sah Jan Eisenring (90.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Jan Eisenring (28.) und Luca Barberi (92.). Tägerwilen blieb ohne Karte.

In der Abwehr gehört Tägerwilen zu den Besten: Total liess das Team 12 Tore in sieben Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.7 Toren pro Spiel (Rang 3).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Tägerwilen. 14 Punkte bedeuten Rang 2. Für Tägerwilen ist es bereits der vierte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Tägerwilen gingen unentschieden aus.

Tägerwilen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Steinach 1 (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (11.00 Uhr, Tägermoos, Tägerwilen).

Nach der Niederlage büsst Tobel-Affeltrangen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 9. Tobel-Affeltrangen hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Tobel-Affeltrangen trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Bischofszell 1 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Oktober (16.00 Uhr, Bruggfeld, Bischofszell).

Telegramm: FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 - FC Tägerwilen 1 2:3 (1:0) - Breite Tobel, Tobel – Tore: 6. Timo Wagner (Penalty) 1:0.33. Marco Eugster 1:0. 69. Rafael Eugster 1:0. 80. Levin Rogg 2:0. 92. Demian Titaro 2:0. – Tobel-Affeltrangen 1: Lars Meienberger, Dario Loser, Patrik Keiser, Timo Wagner, Aleksandar lapcevic, Jan Eisenring, Nderim Misimi, Kieshor Krishnakumar, Niels Flück, Levin Rogg, Noah Wider. – Tägerwilen: Luka Djordjevic, Janis Hermann, Faid Kocan, Raul Perez Muinos, Pascal Geisselhardt, Rafael Eugster, Alessio Ciraci, Andrejs Hermann, Demian Titaro, Marco Eugster, Darko Anic. – Verwarnungen: 28. Jan Eisenring, 79. Faid Kocan, 92. Tim Bommeli, 92. Luca Barberi, 94. Rafael Eugster – Ausschluss: 90. Jan Eisenring.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.10.2022 05:55 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.