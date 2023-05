2. Liga, Gruppe 2 Tägerwilen lässt sich von Tobel-Affeltrangen kein Bein stellen Tägerwilen siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Tobel-Affeltrangen: Der Tabellenzweite siegt zuhause 0:1 gegen den Tabellenelften.

Tobel-Affeltrangen ging zunächst in der 25. Minute in Führung, als Levin Rogg zum 1:0 traf. In der 43. Minute gelang Tägerwilen jedoch durch Manuel Keller der Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Tobel-Affeltrangen, nämlich für Rafael Oliveira Pais (45.). Tägerwilen blieb ohne Karte.

In der Defensive hat Tägerwilen in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 1 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 38 geschossenen Toren Rang 3.

Keine Änderung in der Tabelle für Tägerwilen: 42 Punkte bedeuten Rang 2. Für Tägerwilen ist es bereits der 13. Sieg der laufenden Saison. Das Team hat siebenmal zuhause und sechsmal auswärts gewonnen. Drei Spiele von Tägerwilen gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel trifft Tägerwilen auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Steinach 1. Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (17.00 Uhr, Bleiche, Steinach).

Für Tobel-Affeltrangen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 11. Für Tobel-Affeltrangen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Tobel-Affeltrangen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Bischofszell 1 (Platz 7). Die Partie findet am 21. Mai statt (16.00 Uhr, Breite Tobel, Tobel).

Telegramm: FC Tägerwilen 1 - FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 3:1 (0:1) - Tägermoos, Tägerwilen – Tore: 25. Levin Rogg 0:1. 43. Manuel Keller 0:1. 73. Darko Anic 0:1. 81. Darko Anic 0:1. – Tägerwilen: Luka Djordjevic, Nils Schöller, Faid Kocan, Raul Perez Muinos, Pascal Geisselhardt, Dragan Ovuka, Alessio Ciraci, Luca Crupi, Demian Titaro, Manuel Keller, Marco Eugster. – Tobel-Affeltrangen 1: Lars Meienberger, Dario Loser, Timo Wagner, Mino Fasel, Bjarne Kämpf, Aleksandar lapcevic, Sascha Manz, Rafael Oliveira Pais, Dylan Obermayer, Levin Rogg, Sebastian Buhl. – Verwarnungen: 39. Pascal Geisselhardt, 45. Rafael Oliveira Pais, 60. Faid Kocan.

