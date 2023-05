2. Liga, Gruppe 2 Tägerwilen lässt sich von Steinach kein Bein stellen Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 2 vs. 8) ist Tägerwilen am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Steinach gerecht geworden und hat auswärts 1:1 gewonnen.

Zu keinem Zeitpunkt des Spiels war ein Team mit mehr als einem Tor Abstand in Vorsprung. Der Siegestreffer für Tägerwilen fiel in der [[meta.time_gwg]]. Minute durch [[goal_gwg[0].scorer]].

Doch von vorne: Zum Ausgleich für Taegerwilen traf Marco Eugster in der 3. Minute. In der 23. Minute war es an Lars Ivanusa, Steinach 1:0 in Führung zu bringen. Gleichstand war wieder in der 40. Minute hergestellt. Severin Schwendener traf ins eigene Tor zum 1:1-Ausgleich für Tägerwilen. Zum Ausgleich für Taegerwilen traf Demian Titaro in der 50. Minute. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 90, als Diego Provenzano Rocco für Taegerwilen erfolgreich war. Zum Ausgleich für Taegerwilen traf Darko Anic in der 93. Minute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Steinach sah André Filipe Baiao Silva (46.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem André Filipe Baiao Silva (38.), Michael Popp (71.) und Leandro Brunner (79.). Tägerwilen behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In der Defensive hat Tägerwilen in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 1 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 43 erzielten Toren Rang 2.

Der Sieg bedeutet für Tägerwilen die Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach 19 Spielen bei 45 Punkten. Das Team verbessert sich um einen Platz. Für Tägerwilen ist es der zweite Sieg in Serie.

Tägerwilen bestreitet als nächstes daheim das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Wattwil Bunt 1929 1. Zu diesem Spiel kommt es am 26. Mai (20.00 Uhr, Tägermoos, Tägerwilen).

Nach der Niederlage büsst Steinach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 22 Punkten auf Rang 9. Für Steinach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Steinach geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Bischofszell 1 (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 29. Mai statt (15.00 Uhr, Bruggfeld, Bischofszell).

Telegramm: FC Steinach 1 - FC Tägerwilen 1 1:5 (1:1) - Bleiche, Steinach – Tore: 3. Marco Eugster 0:0. 23. Lars Ivanusa 1:0. 40. Eigentor (Severin Schwendener) 1:1.50. Demian Titaro 1:1. 90. Diego Provenzano Rocco 1:1. 93. Darko Anic 1:1. – Steinach: Lucien Hauser, Eric Hauser, Leandro Brunner, Tobias Bruderer, Severin Schwendener, Alessio De Simeis, Michael Popp, Alain Cossu, Lars Ivanusa, André Filipe Baiao Silva, Yannick Mannhart. – Tägerwilen: Luka Djordjevic, Nils Schöller, Dragan Ovuka, Raul Perez Muinos, Pascal Geisselhardt, Alessio Ciraci, Luca Crupi, Demian Titaro, Manuel Keller, Darko Anic, Marco Eugster. – Verwarnungen: 37. Demian Titaro, 38. André Filipe Baiao Silva, 67. Marco Eugster, 71. Michael Popp, 79. Leandro Brunner – Ausschluss: 46. André Filipe Baiao Silva.

