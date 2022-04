3. Liga, Gruppe 4 Tägerwilen lässt sich von Romanshorn kein Bein stellen Tägerwilen holt gegen Romanshorn zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellenzweite gewinnt am Samstag gegen den Tabellenelften 2:0.

(chm)

Tägerwilen entschied die Partie durch einen Doppelschlag: Nino Arganese schoss Tägerwilen innerhalb von fünf Minuten zum 1:0 (33.) und dann zum 2:0 (38.).

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Romanshorn gab es vier gelbe Karten. Bei Tägerwilen erhielten Raul Perez Muinos (35.) und Marco Eugster (88.) eine gelbe Karte.

Der Sturm von Tägerwilen sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Im Schnitt erzielt das Team 4.3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 13 Spielen, in denen die Offensive 56 Tore erzielte.

Die Tabellensituation bleibt für Tägerwilen unverändert. 32 Punkte bedeuten Rang 2. Für Tägerwilen ist es der zweite Sieg in Serie.

Tägerwilen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Dussnang 1 (Platz 5). Diese Begegnung findet am 23. April statt (17.00 Uhr, Sonnenhof, Dussnang).

Für Romanshorn hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 11. Romanshorn hat bisher zweimal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten FC Dussnang 1 kriegt es Romanshorn als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 16. April statt (17.00 Uhr, Sonnenhof, Dussnang).

Telegramm: FC Tägerwilen 1 - FC Romanshorn 2 2:0 (2:0) - Tägermoos, Tägerwilen – Tore: 33. Nino Arganese 1:0. 38. Nino Arganese (Penalty) 2:0. – Taegerwilen: Luka Djordjevic, Mario Uhler, Miro Berger Brdar, Pascal Geisselhardt, Raul Perez Muinos, Alessio Ciraci, Andrejs Hermann, Nino Arganese, Rafael Eugster, Marco Eugster, Elmedin Pajaziti. – Romanshorn: Alihan Kayisoglu, Silvan Lieberherr, Luca Friederich, Alex Sallmann, Mete Sahin, Damian Koller, Mike Lieberherr, Joel Kehl, Fabian Züllig, Manuel Keller, Kai Länzlinger. – Verwarnungen: 35. Raul Perez Muinos, 37. Alihan Kayisoglu, 40. Alex Sallmann, 47. Joel Kehl, 51. Mete Sahin, 88. Marco Eugster.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.04.2022 00:25 Uhr.