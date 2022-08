2. Liga, Gruppe 2 Steinach mit Sieg gegen Wattwil Bunt 1929 im Auftaktspiel Sieg für Steinach gegen Wattwil Bunt 1929 zum Saisonauftakt. Das Resultat: 3:1.

Wattwil Bunt 1929 ging zunächst in der 28. Minute in Führung, als Haxhi Shala zum 1:0 traf. In der 47. Minute gelang Steinach jedoch durch Yannick Mannhart der Ausgleich. Yannik Bruderer traf in der 80. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Steinach. Das letzte Tor der Partie fiel in der 90. Minute, als Renato Duarte Jorge die Führung für Steinach auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Steinach sah André Filipe Baiao Silva (87.) die rote Karte. Gelb erhielt Jamiro Gätzi (87.). Bei Wattwil Bunt 1929 sah Maximilien Schönenberger (87.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine.

Nach dem ersten Spiel steht Steinach auf dem ersten Rang. Steinach bestreitet als nächstes auswärts das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Arbon 05 1. Diese Begegnung findet am Donnerstag (25. August) statt (20.15 Uhr, Stacherholz, Arbon).

In der Tabelle steht Wattwil Bunt 1929 nach dem ersten Spiel auf Rang 10. Für Wattwil Bunt 1929 geht es in einem Auswärtsspiel gegen AS Calcio Kreuzlingen 1 (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 27. August statt (16.00 Uhr, Döbeli, Kreuzlingen).

Telegramm: FC Steinach 1 - FC Wattwil Bunt 1929 1 3:1 (0:1) - Bleiche, Steinach – Tore: 28. Haxhi Shala 0:1. 47. Yannick Mannhart 1:1. 80. Yannik Bruderer 2:1. 90. Renato Duarte Jorge 3:1. – Steinach: Jan Rohner, Eric Hauser, Jamiro Gätzi, Tobias Bruderer, Flavio Birchler, Mattia Turro, Alain Cossu, Nico Akermann, Serhii Balaniuk, Yannik Bruderer, André Filipe Baiao Silva. – Wattwil Bunt 1929: Giuliano Cucinelli, Yannic Porchet, Marco Osterwalder, Marvin Romer, Beat Schneider, Christoph Schneider, Roger Kuhn, Sasha Fernandez, Haxhi Shala, Maximilien Schönenberger, Timo Baumgartner. – Verwarnungen: 87. Jamiro Gätzi – Ausschlüsse: 87. Maximilien Schönenberger, 87. André Filipe Baiao Silva.

