2. Liga, Gruppe 2 Steinach mit Sieg gegen Linth – Siegtreffer in 86. Minute Steinach gewinnt am Samstag zuhause gegen Linth 2:1.

Der Siegtreffer für Steinach gelang Lars Ivanusa in der 86. Minute. In der 18. Minute hatte Yannik Bruderer Steinach in Führung gebracht. Der Ausgleich für Linth fiel in der 69. Minute durch Nicolas Braunschweig.

Im Spiel gab es total neun Karten. Linth kassierte fünf gelbe Karten. Bei Steinach gab es vier gelbe Karten.

Keine Änderung in der Tabelle für Steinach: Das Team liegt mit 22 Punkten auf Rang 8. Steinach hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Steinach spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SC Bronschhofen 1 (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 13. Mai (17.00 Uhr, Ebnet Bronschhofen, Bronschhofen).

Linth verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Linth war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Mit dem viertplatzierten FC Wattwil Bunt 1929 1 kriegt es Linth als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 13. Mai statt (17.00 Uhr, Allmeind Niederurnen, Niederurnen).

Telegramm: FC Steinach 1 - FC Linth 04 2 2:1 (1:0) - Bleiche, Steinach – Tore: 18. Yannik Bruderer (Penalty) 1:0.69. Nicolas Braunschweig 1:1. 86. Lars Ivanusa 2:1. – Steinach: Jan Rohner, Joey Egli, Tobias Bruderer, Brian Höhener, Severin Schwendener, Yannik Bruderer, Alessio De Simeis, Michael Popp, Darko Petrov, André Filipe Baiao Silva, Yannick Mannhart. – Linth: Bastian Weibel, Urban Brunner, Philip Skorjanec, Suad Gerzic, Mike Jud, Ailton Dervishi, Nicolas Braunschweig, Joel Zürni, Angelo Contardi, Bleon Ramadani, Levin Schindler. – Verwarnungen: 42. Darko Petrov, 58. Renato Duarte Jorge, 65. Angelo Contardi, 77. Urban Brunner, 87. Bastian Weibel, 89. Brian Höhener, 90. Jovan Janjic, 93. André Filipe Baiao Silva, 93. Noël Gehrig.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

