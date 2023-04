2. Liga, Gruppe 2 Steinach holt sich drei Punkte gegen Eschenbach – Siegtreffer in 88. Minute Steinach behielt im Spiel gegen Eschenbach am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Zunächst musste Steinach einen Rückstand hinnehmen: In der 39. Minute traf Nicola Brunner für Eschenbach zum 1:0. Steinach drehte aber das Spiel innerhalb von elf Minuten. Verantwortlich war André Filipe Baiao Silva, der in der 77. Minute zuerst den Ausgleich erzielte und dann in der 88. Minute auch gleich zum Sieg traf.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Eschenbach. Bei Steinach erhielten André Filipe Baiao Silva (57.) und Lars Ivanusa (91.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Steinach zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 15 Spielen, in denen die Defensive 24 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

Steinach bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 19 Punkten auf Rang 8. Steinach hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Steinach in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Romanshorn 1 (Platz 9) zu tun. Diese Begegnung findet am 29. April statt (17.00 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Für Eschenbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 7. Eschenbach hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Eschenbach tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Wattwil Bunt 1929 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 30. April (16.00 Uhr, Eschewies, Eschenbach).

Telegramm: FC Steinach 1 - FC Eschenbach 1 2:1 (0:1) - Bleiche, Steinach – Tore: 39. Nicola Brunner 0:1. 77. André Filipe Baiao Silva (Penalty) 1:1.88. André Filipe Baiao Silva 2:1. – Steinach: Lucien Hauser, Flavio Birchler, Brian Höhener, Leandro Brunner, Severin Schwendener, Yannik Bruderer, Lars Ivanusa, Michael Popp, Darko Petrov, André Filipe Baiao Silva, Yannick Mannhart. – Eschenbach: Raffael Riget, Javier Bolliger, Alexander Aerne, André Hefti, Robert Stojanov, Ramon Huber, Silvan Aranda, Zef Gojani, Dominik Hinder, Gioele Stumpo, Nicola Brunner. – Verwarnungen: 40. Mentor Gojani, 57. Alexander Aerne, 57. André Filipe Baiao Silva, 76. André Hefti, 91. Nicola Brunner, 91. Lars Ivanusa.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2023 16:11 Uhr.