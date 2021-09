2. Liga, Gruppe 2 Steinach gewinnt erstmals beim Spiel gegen Linth Für Steinach hat es am Samstag im fünften Spiel den ersten Sieg der Saison abgesetzt. Das Team besiegte zuhause Linth 4:1.

(chm)

Linth ging zunächst in der 18. Minute in Führung, als Florind Redzepi zum 1:0 traf. In der 49. Minute gelang Steinach jedoch durch Michael Popp der Ausgleich. Jamiro Gätzi brachte Steinach 2:1 in Führung (53. Minute).

André Filipe Baiao Silva erhöhte in der 69. Minute zur 3:1-Führung für Steinach. Yannik Bruderer schoss das 4:1 (82. Minute) für Steinach und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Gelbe Karten gab es bei Linth für Callum Niederberger (57.), Dominic Noser (65.) und Reto Fischli (85.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Steinach, Severin Schwendener (63.) kassierte sie.

Die Abwehr von Linth kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Der Sieg bedeutet für Steinach, dass das Team nicht mehr auf einem Abstiegsplatz liegt. Mit sechs Punkten liegt das Team auf Rang 7. Das Team rückt damit um vier Plätze vor. Neu am Tabellenende liegt FC Romanshorn 1. Steinach hat bisher einmal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Steinach wartet im nächsten Spiel das achtplatzierte Team FC Bischofszell 1, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 2. Oktober (17.00 Uhr, Bleiche, Steinach).

Durch die Niederlage taucht Linth unter den Strich. Drei Punkte bedeuten Rang 11. Das Team fällt damit um zwei Plätze. Linth hat bisher einmal gewonnen und viermal verloren.

Mit dem fünftplatzierten FC Schmerikon 1 kriegt es Linth als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Oktober (14.00 Uhr, Allmeind Niederurnen, Niederurnen).

Telegramm: FC Steinach 1 - FC Linth 04 2 4:1 (0:1) - Bleiche, Steinach – Tore: 18. Florind Redzepi 0:1. 49. Michael Popp 1:1. 53. Jamiro Gätzi 2:1. 69. André Filipe Baiao Silva 3:1. 82. Yannik Bruderer 4:1. – Steinach: Jan Rohner, Joey Egli, Jamiro Gätzi, Leandro Brunner, Severin Schwendener, Tobias Bruderer, Michael Popp, Manuel Bellini, Yannik Bruderer, André Filipe Baiao Silva, Yannick Mannhart. – Linth: Elvedin Jakupovic, Chris Suter, Nebojsa Miljic, Dominic Noser, Callum Niederberger, Luke Schindler, Adrian Gössi, Francesco Fragapane, Timo Steiner, Domingo Baumhackl, Florind Redzepi. – Verwarnungen: 57. Callum Niederberger, 63. Severin Schwendener, 65. Dominic Noser, 85. Reto Fischli.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 2: FC Arbon 05 1 - FC Wattwil Bunt 1929 1 2:0, FC Romanshorn 1 - SC Bronschhofen 1 2:4, FC Steinach 1 - FC Linth 04 2 4:1, FC Henau 1 - FC Schmerikon 1 2:1

Tabelle: 1. SC Bronschhofen 1 5 Spiele/12 Punkte (10:4). 2. FC Rapperswil-Jona 2 4/10 (17:9), 3. FC Uzwil 2 4/10 (8:2), 4. FC Arbon 05 1 5/7 (11:9), 5. FC Schmerikon 1 5/7 (8:6), 6. FC Sirnach 1 4/6 (10:9), 7. FC Steinach 1 5/6 (10:10), 8. FC Bischofszell 1 4/4 (7:7), 9. FC Wattwil Bunt 1929 1 5/4 (7:12), 10. FC Henau 1 5/4 (7:18), 11. FC Linth 04 2 5/3 (7:13), 12. FC Romanshorn 1 5/3 (10:13).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2021 23:17 Uhr.