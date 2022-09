3. Liga, Gruppe 2 Stefan Zeller führt Flums mit vier Toren zum Sieg gegen Rüthi Flums behielt im Spiel gegen Rüthi am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 6:5.

(chm)

Stefan Zeller eröffnete in der 3. Minute das Skore, als er für Flums das 1:0 markierte. In der 20. Minute baute Adrian Santa den Vorsprung für Flums auf zwei Tore aus (2:0). Flums erhöhte in der 22. Minute seine Führung durch Stefan Zeller weiter auf 3:0.

Argurian Bojaxhi verkürzte in der 28. Minute den Rückstand von Rüthi auf 1:3. Flums erhöhte in der 32. Minute seine Führung nochmals durch Stefan Zeller weiter auf 4:1. Giuliano Aloi verkürzte in der 48. Minute den Rückstand von Rüthi auf 2:4.

Ignacio Novoa Rodriguez baute in der 64. Minute die Führung für Flums weiter aus (5:2). Wiederum Stefan Zeller baute in der 72. Minute die Führung für Flums weiter aus (6:2). Sven Städler verkürzte in der 84. Minute den Rückstand von Rüthi auf 3:6.

In der 85. Minute verkleinerte Jarno Loher den Rückstand von Rüthi auf 4:6. In der Schlussphase kam Rüthi noch auf 5:6 heran. Genti Seljmani war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 87. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Gelbe Karten gab es bei Flums für Valon Aliji (85.) und Michael Walser (90.). Bei Rüthi erhielten Genti Seljmani (81.) und Tobias Geisser (93.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Flums den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 16 Tore in fünf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.2 Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Rüthi ein relativ häufiges Phänomen. Die total 18 Gegentore in fünf Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.6 Toren pro Match (Rang 11).

Flums rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Neun Punkte bedeuten Rang 5. Flums hat bisher dreimal gewonnen und zweimal verloren.

Flums spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Glarus 1 (Platz 10). Die Partie findet am 1. Oktober statt (18.00 Uhr, Banau, Flums).

Nach der Niederlage büsst Rüthi zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 7. Rüthi hat bisher zweimal gewonnen und dreimal verloren.

Auf Rüthi wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das sechstplatzierte Team FC Balzers 2, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 2. Oktober statt (15.00 Uhr, Rheinau Balzers, Balzers).

Telegramm: FC Rüthi 1 - FC Flums 1 5:6 (1:4) - Rheinblick, Rüthi – Tore: 3. Stefan Zeller 0:1. 20. Adrian Santa 0:2. 22. Stefan Zeller 0:3. 28. Argurian Bojaxhi 1:3. 32. Stefan Zeller 1:4. 48. Giuliano Aloi 2:4. 64. Ignacio Novoa Rodriguez 2:5. 72. Stefan Zeller 2:6. 84. Sven Städler 3:6. 85. Jarno Loher 4:6. 87. Genti Seljmani 5:6. – Ruethi: Dominic Hehle, Sven Städler, Robin Sonderegger, Flamur Kicaj, Maximilian Michael Seger, Nino Schnüriger, Tobias Geisser, Fisnik Berisha, Bernhard Allgäuer, Armend Junuzi, Argurian Bojaxhi. – Flums: Roger Heidegger, Pascal Kurath, Raphael Zindel, Andreas Nadig, Ram Wüthrich, Robin Novoa, Adrian Santa, Dominik Dort, Kevin Karisik, Stefan Zeller, Ignacio Novoa Rodriguez. – Verwarnungen: 81. Genti Seljmani, 85. Valon Aliji, 90. Michael Walser, 93. Tobias Geisser.

