4. Liga, Gruppe 6 Steckborn holt sich drei Punkte gegen Wängi Steckborn behielt im Spiel gegen Wängi am Donnerstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:2.

(chm)

Den Auftakt machte Joël Razzano, der in der 13. Minute für Steckborn zum 1:0 traf. Durch Penalty kam es in der 44. Minute zum Ausgleich für Wängi. Roman Thalmann verwandelte erfolgreich. In der 50. Minute gelang Rui Filipe Ferro Correia der Führungstreffer zum 2:1 für Steckborn.

Joël Razzano sorgte in der 69. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Steckborn. In der Schlussphase kam Wängi noch auf 2:3 heran. Pascal Schneider war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 93. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Bei Steckborn sah Robin Tobler (72.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Steckborn weitere vier gelbe Karten. Keine einzige Karte erhielt Wängi.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Steckborn. 17 Punkte bedeuten Rang 7. Steckborn hat bisher fünfmal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Steckborn trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Amriswil 2a (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 10. Juni statt (18.00 Uhr, Tellenfeld, Amriswil).

Mit der Niederlage rückt Wängi in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 23 Punkten neu Platz 6. Wängi hat bisher siebenmal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Wängi in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Eschlikon 1 (Platz 5) zu tun. Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (17.00 Uhr, Grosswies, Wängi).

Telegramm: FC Steckborn 1 - FC Wängi 2 3:2 (1:1) - Emmig, Steckborn – Tore: 13. Joël Razzano 1:0. 44. Roman Thalmann (Penalty) 1:1.50. Rui Filipe Ferro Correia 2:1. 69. Joël Razzano 3:1. 93. Pascal Schneider 3:2. – Steckborn: Janis Mettler, Maurice Fehlmann, Dennis Frick, Filip Oetjen, Yannick Gerber, Semi Lokmani, Joël Razzano, Joshua Nnaji, Rui Filipe Ferro Correia, Ciaran Concannon, Robin Tobler. – Waengi: Raphael Blöchlinger, Rino Steiert, Manuel Bertogg, Samuel Roth, Dimitri Eilinger, Michael Gemperle, Tobias Thorwesten, Roman Thalmann, Yannick Hugentobler, Pascal Schneider, Cedric Mischler. – Verwarnungen: 44. Semi Lokmani, 46. Robin Tobler, 53. Dennis Filipe Rodrigues Alves, 93. Ciaran Concannon – Ausschluss: 72. Robin Tobler.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 6:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.06.2023 23:33 Uhr.