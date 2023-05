3. Liga, Gruppe 3 Staad verliert gegen Seriensieger Teufen – Später Siegtreffer Teufen reiht Sieg an Sieg: Gegen Staad hat das Team am Samstag bereits den vierten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 2:1

(chm)

Der Siegtreffer für Teufen gelang Cyrill Rohner in der 81. Minute. In der 5. Minute hatte Nico Weiler Teufen in Führung gebracht. Der Ausgleich für Staad fiel in der 68. Minute durch Pascal Nussbaum.

Gelbe Karten gab es bei Teufen für Michael Knechtle (40.) und Ramon Germann (52.). Gelbe Karten gab es bei Staad für Sedin Garic (75.) und Amir Huskic (94.).

Die Tabellensituation hat sich für Teufen nicht verändert. Das Team liegt mit 31 Punkten auf Rang 4. Teufen hat bisher zehnmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Teufen geht es auswärts gegen FC Romanshorn 2 (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 13. Mai statt (17.00 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Mit der Niederlage rückt Staad in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 27 Punkten neu Platz 6. Für Staad war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Staad in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team SC Brühl SG 2. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (13.30 Uhr, Paul).

Telegramm: FC Teufen 1 - FC Staad 1 2:1 (1:0) - Landhaus, Teufen – Tore: 5. Nico Weiler 1:0. 68. Pascal Nussbaum 1:1. 81. Cyrill Rohner 2:1. – Teufen: Nicola Manser, Pascal Huber, Alessandro D Aloia, Jannik Marti, Roman Neuländner, Ramon Germann, Cyrill Rohner, Luca Locher, Yanick Walser, Lukas Kern, Nico Weiler. – Staad: Sedin Garic, Mattia Morgante, Luca Grab, Atila Prado (Atila Araujo Prado), Amir Huskic, Gazmend Morina, Marco Morgante, Iain Geisselhardt, Slobodan Aksic, Ferdi Arslan, Pascal Nussbaum. – Verwarnungen: 40. Michael Knechtle, 52. Ramon Germann, 75. Sedin Garic, 94. Amir Huskic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2023 15:38 Uhr.