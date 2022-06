3. Liga, Gruppe 2 Staad stolpert gegen Triesen – Später Siegtreffer durch Alexander Marxer Überraschender Sieg für Triesen: Das Team auf Tabellenrang 9 hat am Montag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Staad (3. Rang) auswärts 3:2 geschlagen.

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Triesen das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 86. Minute war Alexander Marxer.

Alessandro Büchel hatte mit dem ersten Tor der Partie (3. Minut.) triesen 1:0 in Führung gebracht. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 16. Minute, als Mattia Morgante für Staad traf. Julien Hasler erzielte in der 52. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Triesen. Per Elfmeter glich Slobodan Aksic das Spiel in der 58. Minute für Staad wieder aus.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Staad gab es vier gelbe Karten. Bei Triesen erhielten André Arpagaus (58.) und Alexander Marxer (88.) eine gelbe Karte.

Triesen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 27 Punkte bedeuten Rang 9. Triesen hat bisher achtmal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Triesen trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Rheineck 1 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 12. Juni (16.00 Uhr, Blumenau, Triesen).

Mit der Niederlage rückt Staad in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 32 Punkten neu Platz 4. Nach zwei Siegen in Serie verliert Staad erstmals wieder.

Im nächsten Spiel kriegt es Staad auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Schaan 1 (Platz 5) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 12. Juni (16.00 Uhr, Rheinwiese, Schaan).

Telegramm: FC Staad 1 - FC Triesen 1 2:3 (1:1) - Bützel, Staad – Tore: 3. Alessandro Büchel 0:1. 16. Mattia Morgante 1:1. 52. Julien Hasler 1:2. 58. Slobodan Aksic (Penalty) 2:2.86. Alexander Marxer 2:3. – Staad: Bostjan Stampfel, Mattia Morgante, Marko Kostadinovic, Gazmend Morina, John Patrick Dornbierer, Andri Knellwolf, Dario Mihajlovic, Slobodan Aksic, Marco Morgante, Pascal Nussbaum, Saverio Cucinelli. – Triesen: Dominik Wolf, Andreas Kindle, Thomas Tschütscher, Lucas Neusüss, Jonas Wolf, Julien Hasler, Alessandro Büchel, Alexander Marxer, Daniel Salzgeber, Hugo Gomes Ferreira, André Arpagaus. – Verwarnungen: 40. Gazmend Morina, 50. John Patrick Dornbierer, 58. André Arpagaus, 88. Alexander Marxer, 90. Marko Kostadinovic, 91. Marco Morgante.

