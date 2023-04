3. Liga, Gruppe 3 Staad stolpert gegen Romanshorn Romanshorn hat am Donnerstag gegen Staad die Überraschung geschafft: Die neuntplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das viertklassierte Team 4:3.

Den Auftakt machte Silvan Lieberherr, der in der 8. Minute für Romanshorn zum 1:0 traf. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Romanshorn stellte Fabian Züllig in Minute 16 her. Diogo Alexandre de Matos Marques baute in der 25. Minute die Führung für Romanshorn weiter aus (3:0).

In der 36. Minute verkleinerte Gazmend Morina den Rückstand von Staad auf 1:3. Diogo Alexandre de Matos Marques baute in der 44. Minute die Führung für Romanshorn weiter aus (4:1). Gabriel Navarro (79. Minute) liess Staad auf 2:4 herankommen. In der Schlussphase kam Staad noch auf 3:4 heran. Gazmend Morina war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 90. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Bei Romanshorn sah Alihan Kayisoglu (89.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Alihan Kayisoglu (35.), Diego Huber (64.) und Gian Lieberherr (72.). Die einzige gelbe Karte bei Staad erhielt: Amir Huskic (30.)

Keine Änderung in der Tabelle für Romanshorn: Das Team liegt mit 17 Punkten auf Rang 9. Für Romanshorn ist es der zweite Sieg in Serie.

Romanshorn trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Appenzell 1 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 6. Mai statt (17.00 Uhr, Schaies, Appenzell).

Für Staad hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 4. Staad hat bisher neunmal gewonnen und siebenmal verloren.

Auf Staad wartet im nächsten Spiel auswärts das fünftplatzierte Team FC Teufen 1, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 6. Mai (18.30 Uhr, Landhaus, Teufen).

Telegramm: FC Romanshorn 2 - FC Staad 1 4:3 (4:1) - Weitenzelg, Romanshorn – Tore: 8. Silvan Lieberherr 1:0. 16. Fabian Züllig 2:0. 25. Diogo Alexandre de Matos Marques 3:0. 36. Gazmend Morina 3:1. 44. Diogo Alexandre de Matos Marques 4:1. 79. Gabriel Navarro 4:2. 90. Gazmend Morina 4:3. – Romanshorn: Alihan Kayisoglu, Gian Lieberherr, Florian Schefer, Alex Sallmann, Julian Anthenien, Davide Sidler, Fabian Züllig, Diego Huber, Silvan Lieberherr, Mike Lieberherr, Diogo Alexandre de Matos Marques. – Staad: Bostjan Stampfel, Mattia Morgante, Luca Grab, Atila Prado (Atila Araujo Prado), Andri Knellwolf, Gazmend Morina, Marco Morgante, Iain Geisselhardt, Slobodan Aksic, Amir Huskic, Pascal Nussbaum. – Verwarnungen: 30. Amir Huskic, 35. Alihan Kayisoglu, 64. Diego Huber, 72. Gian Lieberherr – Ausschluss: 89. Alihan Kayisoglu.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

