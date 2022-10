3. Liga, Gruppe 3 Staad siegt 3:1 im Showdown gegen Teufen – Teufen verliert nach drei Siegen Staad reiht Sieg an Sieg: Gegen Teufen hat das Team am Sonntag bereits den sechsten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:1

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Staad: Andri Knellwolf brachte seine Mannschaft in der 42. Minute 1:0 in Führung. Mit seinem Tor in der 55. Minute brachte Gabriel Navarro Staad mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Erneut Gabriel Navarro traf in der 62. Minute auch zum 3:0 für Staad. Den Schlussstand stellte Nico Weiler in der 87. Minute her, als er für Teufen auf 1:3 verkürzte. Das Tor fiel durch einen Elfmeter.

Gelbe Karten gab es bei Staad für Gazmend Morina (30.) und Gabriel Navarro (35.). Bei Teufen erhielten Ramon Germann (15.) und Cyrill Rohner (54.) eine gelbe Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.7 Toren pro Spiel ist Staad bekannt für eine starke Offensive. Statistisch gesehen hat das Team die fünftbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg hält Staad seine Position an der Tabellenspitze. Das Team hat nach sechs Spielen 18 Punkte auf dem Konto. Staad hat bisher immer gewonnen, nämlich sechsmal.

Als nächstes tritt Staad in einem Auswärtsspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Wittenbach 1 zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 8. Oktober statt (17.00 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Für Teufen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 3. Teufen hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Teufen spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Romanshorn 2 (Rang 9). Zu diesem Spiel kommt es am 8. Oktober (16.30 Uhr, Landhaus, Teufen).

Telegramm: FC Staad 1 - FC Teufen 1 3:1 (1:0) - Bützel, Staad – Tore: 42. Andri Knellwolf 1:0. 55. Gabriel Navarro 2:0. 62. Gabriel Navarro 3:0. 87. Nico Weiler (Penalty) 3:1. – Staad: Luca Buschauer, Luca Grab, Marko Kostadinovic, Gazmend Morina, Andri Knellwolf, Ivan Zaric, Dario Mihajlovic, Pascal Nussbaum, Gabriel Navarro, Aleksa Milivojevic, Patrick Lopes Santos. – Teufen: Julian Mildner, Nuno Henrique Moura Correia, Jannik Marti, Alessandro D Aloia, Jean Noël Höhener, Ramon Germann, Cyrill Rohner, Yanick Walser, Roman Ehrbar, Adrian Meier, Lukas Kern. – Verwarnungen: 15. Ramon Germann, 30. Gazmend Morina, 35. Gabriel Navarro, 54. Cyrill Rohner.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2022 22:12 Uhr.

