3. Liga, Gruppe 3 Staad mit Sieg gegen Niederwil – Andri Knellwolf trifft spät zum Sieg Sieg für Staad: Gegen Niederwil gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:2.

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Staad das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 87. Minute war Andri Knellwolf.

Zuvor hatte Justin Labhart Gianin sein Team per Elfmeter in der 14. Minute zur 1:0-Führung geschossen. Der Ausgleich für Staad fiel in der 39. Minute (Marco Morgante). Noah Scheiwiller traf in der 46. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Niederwil. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 48, als Slobodan Aksic für Staad erfolgreich war.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Staad für Iain Geisselhardt (38.) und Sedin Garic (46.). Niederwil behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In der Abwehr gehört Staad zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.7 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 15 Spielen, in denen die Defensive 26 Tore hinnehmen musste (Rang 2).

Die Abwehr von Niederwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 44 Tore in 15 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.9 Toren pro Spiel (Rang 8).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Staad. Das Team liegt mit 27 Punkten auf Rang 4. Staad hat bisher neunmal gewonnen und sechsmal verloren.

Für Staad geht es auswärts gegen FC Romanshorn 2 (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (27. April) (20.00 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Für Niederwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 8. Niederwil hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Niederwil geht es in einem Heimspiel gegen FC Teufen 1 (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 30. April statt (14.00 Uhr, Schule Niederwil, Niederwil).

Telegramm: FC Staad 1 - FC Niederwil 1 3:2 (1:2) - Bützel, Staad – Tore: 14. Justin Labhart Gianin (Penalty) 0:1.39. Marco Morgante 1:1. 46. Noah Scheiwiller 1:2. 48. Slobodan Aksic 2:2. 87. Andri Knellwolf 3:2. – Staad: Sedin Garic, Mattia Morgante, Luca Grab, Iain Geisselhardt, Andri Knellwolf, Gazmend Morina, Marco Morgante, Aleksa Milivojevic, Amir Huskic, Slobodan Aksic, Patrick Lopes Santos. – Niederwil: Leandro Dürr, Cyrill Manser, Aaron Stettler, Jonas Thaler, Michael Ziegler, Robin Kuratli, Adrian Kaufmann, Rico Wick, Noah Scheiwiller, Timo Eugster, Justin Labhart Gianin. – Verwarnungen: 38. Iain Geisselhardt, 46. Sedin Garic.

