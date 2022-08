3. Liga, Gruppe 3 Staad mit drei Punkten auswärts gegen Fortuna SG – Hakan Ümit trifft zum Sieg Das 2:0 auswärts gegen Fortuna SG ist der zweite Sieg im zweiten Spiel für Staad.

Staad lag ab der 45. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Ivan Zaric (15. Minute) und Patrick Menzi getroffen hatten. In der 75. Minute schoss Fortuna SG (Hakan Ümit) noch den Anschlusstreffer zum 2:0.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Staad, nämlich für Marko Kostadinovic (29.). Fortuna SG behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Staad liegt nach Spiel 2 auf Rang 1. Staad spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Abtwil-Engelburg 2 (Rang 9). Zu diesem Spiel kommt es am 3. September (17.15 Uhr, Bützel, Staad).

In der Tabelle steht Fortuna SG nach dem zweiten Spiel auf Rang 11. Fortuna SG spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Teufen 1 (Platz 6). Diese Begegnung findet am 4. September statt (16.00 Uhr, Landhaus, Teufen).

Telegramm: FC Fortuna SG 1 - FC Staad 1 1:2 (0:1) - Kreuzbleiche, St. Gallen – Tore: 15. Ivan Zaric 0:1. 45. Patrick Menzi 0:1. 75. Hakan Ümit 0:2. – Fortuna SG: Sebastian Huarte, Dario Paternale, Fabian Rietmann, Roberto Licci, Dominik Geisser, Lorik Januzi, Perparim Shala, Stéphane Weber, Luca Cocola, Patrick Menzi, Christian Städler. – Staad: Bostjan Stampfel, Sladjan Denic, Marko Kostadinovic, Iain Geisselhardt, Andri Knellwolf, Gazmend Morina, Dario Mihajlovic, Aleksa Milivojevic, Patrick Lopes Santos, Filip Zaric, Ivan Zaric. – Verwarnungen: 29. Marko Kostadinovic, 81. Fabian Rietmann.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2022 21:53 Uhr.