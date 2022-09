3. Liga, Gruppe 3 Staad entscheidet Showdown gegen Niederwil für sich – Siegesserie von Niederwil gebrochen Staad setzt seine Siegesserie auch gegen Niederwil fort. Das 3:1 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Niederwil ging zunächst in der 8. Minute in Führung, als Leander Zingg zum 1:0 traf. In der 35. Minute gelang Staad jedoch durch Filip Zaric der Ausgleich. Ivan Zaric traf in der 44. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Staad. Das letzte Tor der Partie fiel in der 65. Minute, als Bakir Kozarac für Staad auf 3:1 erhöhte.

Bei Staad gab es vier gelbe Karten. Niederwil blieb ohne Karte.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.8 hat die Abwehr von Staad ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 9 geschossenen Toren Rang 4.

Staad verbessert sich in der Tabelle von Rang 2 auf 1. Das Team hat zwölf Punkte. Staad feiert mit dem Sieg gegen Niederwil bereits den vierten Sieg der Saison. Das Team hat zweimal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Staad spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Romanshorn 2 (Rang 7). Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (17.30 Uhr, Bützel, Staad).

Niederwil steht in der Tabelle neu auf Rang 3 (zuvor: 1). Das Team hat neun Punkte. Nach drei Siegen in Serie verliert Niederwil erstmals wieder. Niederwil verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Niederwil in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Teufen 1 (Platz 4) zu tun. Das Spiel findet am 24. September statt (18.30 Uhr, Landhaus, Teufen).

Telegramm: FC Niederwil 1 - FC Staad 1 1:3 (1:2) - Schule Niederwil, Niederwil – Tore: 8. Leander Zingg 1:0. 35. Filip Zaric 1:1. 44. Ivan Zaric 1:2. 65. Bakir Kozarac 1:3. – Niederwil: Sandro Färber, Cyrill Manser, Silvan Nigg, Aaron Stettler, Jonas Thaler, Timo Eugster, Robin Kuratli, Rico Wick, Noah Scheiwiller, Leander Zingg, Justin Labhart Gianin. – Staad: Bostjan Stampfel, Luca Grab, Semihcan Ceran, Gazmend Morina, Aleksa Milivojevic, Bakir Kozarac, Dario Mihajlovic, Andri Knellwolf, Gabriel Navarro, Filip Zaric, Ivan Zaric. – Verwarnungen: 46. Andri Knellwolf, 70. Filip Zaric, 79. Ivan Zaric, 80. Mattia Morgante.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.09.2022 23:46 Uhr.

