3. Liga, Gruppe 3 Staad beendet Niederlagenserie gegen Appenzell Erfolgserlebnis für Staad: Nach vier Niederlagen in Folge siegt das Team am Samstag auswärts gegen Appenzell 3:1.

(chm)

Den Auftakt machte Pascal Nussbaum, der in der 21. Minute für Staad zum 1:0 traf. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Staad stellte Marco Morgante in Minute 24 her. Andri Knellwolf baute in der 69. Minute die Führung für Staad weiter aus (3:0). Den Schlussstand stellte Simon Baumann in der 74. Minute her, als er für Appenzell auf 1:3 verkürzte.

Bei Staad sah Marco Morgante (88.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Marko Kostadinovic (57.) und Pascal Nussbaum (74.). Bei Appenzell erhielten Jonas Signer (62.) und Michael Räss (88.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Staad zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.8 (Rang 2).

Zahlreiche Gegentore sind für Appenzell ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 9).

Staad rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 4. Staad hat bisher siebenmal gewonnen und viermal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Staad in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Besa 1. Die Partie findet am 25. März statt ( Uhr, Stadion Espenmoos, St. Gallen).

Für Appenzell hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 10. Appenzell hat bisher zweimal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Appenzell geht es daheim gegen FC Teufen 1 (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 25. März statt ( Uhr, Schaies, Appenzell).

Telegramm: FC Appenzell 1 - FC Staad 1 1:3 (0:2) - Schaies, Appenzell – Tore: 21. Pascal Nussbaum 0:1. 24. Marco Morgante 0:2. 69. Andri Knellwolf 0:3. 74. Simon Baumann 1:3. – Appenz: Michael Räss, Marvin Schneider, Andrej Hörler, Marko Jurkic, Mario Breitenmoser, Fabian Koller, Luca Hörler, Simon Baumann, Dimitri Wyss, Lars Manser, Jonas Signer. – Staad: Michele La Bella, Luca Grab, Marko Kostadinovic, Gazmend Morina, Mattia Morgante, Dario Mihajlovic, Ivan Zaric, Andri Knellwolf, Marco Morgante, Aleksa Milivojevic, Pascal Nussbaum. – Verwarnungen: 57. Marko Kostadinovic, 62. Jonas Signer, 74. Pascal Nussbaum, 88. Michael Räss – Ausschluss: 88. Marco Morgante.

