4. Liga, Gruppe 4 St. Otmar sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Fortuna Je ein Punkt für Fortuna und St. Otmar: Die Teams trennen sich 2:2

(chm)

Tore von Christian Städler und Manuel Spitz bedeuteten eine Zwei-Tore-Führung für Fortuna bis in die 68. Minute. Doch St. Otmar schaffte dank Jérémie Vuagniaux (70. Minute) und Marco Morciano bis in die 83. Minute den Ausgleich.

Bei Fortuna sah Roberto Licci (83.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Roberto Licci (75.) und Kasim Palaz (90.). Gelbe Karten gab es bei St. Otmar für Marco Morciano (47.) und Joaquim Jorge Marques Carvalho (50.).

Fortuna hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 32 Tore in 13 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.5 Toren pro Spiel.

Nach dem Unentschieden verliert Fortuna zwei Plätze in der Tabelle und liegt neu mit 22 Punkten auf Rang 4. Fortuna hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Fortuna auf fremdem Terrain mit FC Appenzell 2 (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (18.00 Uhr, Schaies, Appenzell).

St. Otmar ging als Tabellenführer in das Spiel. Diese Position hat das Team mit dem Unentschieden verloren. 23 Punkte bedeuten Rang 2. St. Otmar hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt St. Otmar in einem Heimspiel gegen das drittplatzierte Team FC Speicher 1 zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 8. Mai statt (11.00 Uhr, Lerchenfeld, St. Gallen).

Telegramm: FC Fortuna SG 1 - FC St. Otmar 1 2:2 (0:0) - Kreuzbleiche, St. Gallen – Tore: 56. Christian Städler 1:0. 68. Manuel Spitz 2:0. 70. Jérémie Vuagniaux 2:1. 83. Marco Morciano (Penalty) 2:2. – Fortuna: Sebastian Huarte, Dario Paternale, Patrick Menzi, Roberto Licci, Pascal Müller, Serge Frick, Florin Hellmüller, Marvin Forster, Luca Cocola, Kasim Palaz, Sven Frick. – St.Otmar: Pascal Graf, Nicolas Faust, Luka Trifkovic, Ilir Ukaj, Stefano Morciano, Joaquim Jorge Marques Carvalho, Jérémie Vuagniaux, Abdi Khalaf, Aleksander Bojic, Milos Nedic, Marco Morciano. – Verwarnungen: 47. Marco Morciano, 50. Joaquim Jorge Marques Carvalho, 75. Roberto Licci, 90. Kasim Palaz – Ausschluss: 83. Roberto Licci.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2022 02:29 Uhr.