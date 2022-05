2. Liga, Gruppe 1 St. Margrethen verliert gegen Seriensieger Abtwil Abtwil reiht Sieg an Sieg: Gegen St. Margrethen hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:1

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Abtwil: Temesgen Sabit brachte seine Mannschaft in der 44. Minute 1:0 in Führung. Durch Penalty kam es in der 53. Minute zum Ausgleich für St. Margrethen. Sevalj Ljatifi verwandelte erfolgreich. Reto Nef brachte Abtwil 2:1 in Führung (75. Minute).

Der gleiche Reto Nef war in der 85. Minute auch für das 3:1 für Abtwil verantwortlich. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Mattias Gröli in der 94. Minute, als er für Abtwil zum 4:1 traf.

Bei Abtwil erhielten Jan Ledergerber (86.) und Mattias Gröli (95.) eine gelbe Karte. Bei St. Margrethen erhielten Sevalj Ljatifi (25.) und Oguzhan Aydin (36.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Abtwil ist die beste der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.9 Mal pro Partie.

Die Tabellensituation hat sich für Abtwil nicht verändert. Mit 35 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Für Abtwil ist es der dritte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Abtwil in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team KF Dardania St. Gallen 1. Die Partie findet am 4. Juni statt (17.00 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Für St. Margrethen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 8. Für St. Margrethen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für St. Margrethen geht es daheim gegen FC Winkeln SG 1 (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 4. Juni statt (17.00 Uhr, Rheinau St. Margrethen, St. Margrethen).

Telegramm: FC Abtwil-Engelburg 1 - FC St. Margrethen 1 4:1 (1:0) - Spiserwies, Abtwil – Tore: 44. Temesgen Sabit 1:0. 53. Sevalj Ljatifi (Penalty) 1:1.75. Reto Nef 2:1. 85. Reto Nef 3:1. 94. Mattias Gröli 4:1. – Abtwil: Mathias Altermatt, Temesgen Sabit, Glen Forster, Thomas Sturzenegger, Alessandro Cardon, Mattias Gröli, Reto Nef, Silvan Spescha, Marc Koller, Sandro Klarer, Nico Isler. – St.Margrethen: Danilo Jeremic, Gentrit Rexhepi, Aaron Korunka, Florent Imeri, Sevalj Ljatifi, Salvatore Forgia, Ahmet Cetinkaya, Albert Prenaj, Oguzhan Aydin, Liridon Maliqi, Patrick Gonzalez Stemer. – Verwarnungen: 25. Sevalj Ljatifi, 36. Oguzhan Aydin, 86. Jan Ledergerber, 95. Mattias Gröli.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.05.2022 12:30 Uhr.