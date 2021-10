2. Liga, Gruppe 1 St. Margrethen stolpert gegen Schluein – Entscheidung in der Schlussminute Überraschung bei Schluein gegen St. Margrethen: Der Tabellenzwölfte (Schluein) hat am Samstag zuhause den Tabellensechsten 3:2 besiegt. Zugleich war es für Schluein im siebten Spiel der erste Sieg der Saison.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Schluein das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 90. Minute war Serafin Bundi.

Den ersten Treffer der Partie hatte Tiziano Vinzens in der 5. Minute für Schluein geschossen. Schluein baute die Führung in der 45. Minute (Andri Michel) weiter aus (2:0). Dank dem Treffer von Rilind Shala (49.) reduzierte sich der Rückstand für St. Margrethen auf ein Tor (1:2). Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Nurkan Ibrahimi, sorgte in der 60 für den Ausgleich für St. Margrethen.

Bei St. Margrethen gab es vier gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Schluein erhielt: Matthias Derungs (16.)

Als Schlusslicht ins Spiel gestiegen, hat Schluein mit dem Sieg die rote Laterne abgeben können. Fünf Punkte bedeuten Rang 11. Es macht einen Platz gut. Schluein hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Schluein trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Winkeln SG 1 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 17. Oktober (16.00 Uhr, Crap Gries, Schluein).

Für St. Margrethen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 6. Für St. Margrethen war es bereits die zweite Niederlage in Serie. St. Margrethen verlor zudem erstmals zuhause.

Auf St. Margrethen wartet im nächsten Spiel daheim das fünftplatzierte Team FC Abtwil-Engelburg 1, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 17. Oktober (14.30 Uhr, Rheinau St. Margrethen, St. Margrethen).

Telegramm: US Schluein Ilanz 1 - FC St. Margrethen 1 3:2 (2:0) - Crap Gries, Schluein – Tore: 5. Tiziano Vinzens 1:0. 45. Andri Michel 2:0. 49. Rilind Shala 2:1. 60. Nurkan Ibrahimi (Penalty) 2:2.90. Serafin Bundi 3:2. – Schluein: Flurin Capaul, Livio Derungs, Matthias Derungs, Aron Büchler, Luzi Dermont, Nico D Atria, Andri Michel, Gian Sgier, Ronny Della Morte, Serafin Bundi, Tiziano Vinzens. – St.Margrethen: Christian Mendes Cavalcanti, Fabio Künzler, Gentrit Rexhepi, Besart Shoshi, Salvatore Forgia, Dominik Bykov, Ahmet Cetinkaya, Fatlum Aliu, Rilind Shala, Liridon Maliqi, Serkan Aktas. – Verwarnungen: 16. Matthias Derungs, 40. Serkan Aktas, 75. Liridon Maliqi, 84. Djordje Gavranic, 85. Dominik Bykov.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 1: FC Winkeln SG 1 - FC Ems 1 1:0, US Schluein Ilanz 1 - FC St. Margrethen 1 3:2

Tabelle: 1. FC Vaduz 2 7 Spiele/17 Punkte (23:8). 2. KF Dardania St. Gallen 1 6/11 (14:5), 3. FC Mels 1 6/11 (17:9), 4. FC Herisau 1 6/11 (16:9), 5. FC Abtwil-Engelburg 1 6/10 (19:12), 6. FC St. Margrethen 1 7/10 (13:17), 7. FC Ruggell 1 5/8 (10:8), 8. FC Ems 1 6/6 (12:10), 9. FC Au-Berneck 05 1 6/6 (9:13), 10. FC Winkeln SG 1 7/5 (8:20), 11. US Schluein Ilanz 1 7/5 (8:26), 12. FC Montlingen 1 7/4 (8:20).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2021 02:57 Uhr.