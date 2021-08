2. Liga, Gruppe 1 St. Margrethen mit Sieg gegen Au-Berneck 05 Sieg für St. Margrethen: Gegen Au-Berneck 05 gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:2.

(chm)

Serkan Aktas eröffnete in der 3. Minute das Skore, als er für St. Margrethen das 1:0 markierte. Per Penalty erhöhte Besart Shoshi in der 11. Minute zum 2:0 für St. Margrethen. In der 20. Minute verwandelte Burhan Yilmaz erfolgreich einen Elfmeter und brachte Au-Berneck 05 so auf 1:2 heran.

Wiederum Burhan Yilmaz (33. Minute) glich das Spiel für Au-Berneck 05 aus. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Serkan Aktas schoss St. Margrethen in der 49. Minute zur 3:2-Führung. In der 67. Minute schoss Nurkan Ibrahimi St. Margrethen mittels Elfmeter zur 4:2-Führung.

Bei St. Margrethen sah Besart Shoshi (32.) die rote Karte. Gelb erhielt Ahmet Cetinkaya (61.). Bei Au-Berneck 05 erhielten Mario Zivic (41.), Daniele Varano (66.) und Fabio Staudacher (66.) eine gelbe Karte.

St. Margrethen steht mit sechs Punkten auf Rang 2. St. Margrethen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Vaduz 2. Das Spiel findet am 5. September statt ( Uhr, Stadion Rheinpark, Vaduz).

Nach dem zweiten Spiel steht Au-Berneck 05 mit einem Punkt auf dem zehnten Rang. Das nächste Spiel trägt Au-Berneck 05 daheim gegen das stark gestartete Team FC Mels 1 aus. Diese Begegnung findet am 4. September statt (17.00 Uhr, Degern, Au).

Telegramm: FC St. Margrethen 1 - FC Au-Berneck 05 1 4:2 (2:2) - Rheinau St. Margrethen, St. Margrethen – Tore: 3. Serkan Aktas 1:0. 11. Besart Shoshi (Penalty) 2:0.20. Burhan Yilmaz (Penalty) 2:1.33. Burhan Yilmaz (Penalty) 2:2.49. Serkan Aktas 3:2. 67. Nurkan Ibrahimi (Penalty) 4:2. – St.Margrethen: Teoman Dastan, Valdon Axhija, Besart Shoshi, Gentrit Rexhepi, Florent Imeri, Fatlum Aliu, Ernis Spahiu, Ahmet Cetinkaya, Salvatore Forgia, Serkan Aktas, Nurkan Ibrahimi. – Au-Berneck 05: Fabio Staudacher, Cristian Navarro, Mario Zivic, Raoul Marino, Daniel Niederl, Giuliano Aloi, Daniele Varano, Giuliano Lamorte, Endrit Bekjiri, Fabio Lamorte, Burhan Yilmaz. – Verwarnungen: 41. Mario Zivic, 61. Ahmet Cetinkaya, 66. Daniele Varano, 66. Fabio Staudacher – Ausschluss: 32. Besart Shoshi.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 1: FC St. Margrethen 1 - FC Au-Berneck 05 1 4:2, FC Ruggell 1 - FC Vaduz 2 1:1, FC Herisau 1 - FC Winkeln SG 1 2:2

Tabelle: 1. FC Mels 1 2 Spiele/6 Punkte (8:1). 2. FC St. Margrethen 1 2/6 (6:3), 3. FC Ems 1 1/3 (3:0), 4. FC Herisau 1 2/2 (4:4), 5. FC Vaduz 2 2/2 (2:2), 6. US Schluein Ilanz 1 1/1 (2:2), 7. KF Dardania St. Gallen 1 1/1 (1:1), 8. FC Winkeln SG 1 2/1 (2:8), 9. FC Ruggell 1 2/1 (2:3), 10. FC Au-Berneck 05 1 2/1 (2:4), 11. FC Montlingen 1 2/1 (1:2), 12. FC Abtwil-Engelburg 1 1/0 (0:3).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2021 23:18 Uhr.