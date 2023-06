3. Liga, Gruppe 4 Spiel zwischen Toggenburg und Aadorf ohne Sieger Im Spiel zwischen Toggenburg und Aadorf gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden.

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Das 0:1 erzielte Patrick Bitzer in der 72. Minute. Nur gerade drei Minuten später (75.) schaffte Toggenburg den Ausgleich, als Daniel Fäh erfolgreich war.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Mirco Meier von Aadorf erhielt in der 88. Minute die gelbe Karte.

Toggenburg hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.6 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 20 Spielen, in denen die Offensive 55 Tore erzielte. In der Abwehr ist Toggenburg sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Im Schnitt lässt das Team 0.7 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 20 Spielen, in denen die Defensive 15 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Weiterhin liegt Toggenburg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 21 Spielen bei 53 Punkten. Toggenburg hat bisher 15mal gewonnen, nie verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Toggenburg spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Münchwilen 1 (Rang 9). Diese Begegnung findet am 11. Juni statt (16.00 Uhr, Waldegg, Münchwilen).

Für Aadorf hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 11. Aadorf hat bisher fünfmal gewonnen, zwölfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Aadorf trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Kreuzlingen 2 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 11. Juni statt (16.00 Uhr, Unterwiesen, Aadorf).

Telegramm: FC Bütschwil 1 - SC Aadorf 1 1:1 (0:0) - Breite Bütschwil, Bütschwil – Tore: 72. Patrick Bitzer 0:1. 75. Daniel Fäh 1:1. – Buetschwil: Noah Oswald, Raphael Fust, Marko Mikinac, Severin Gübeli, Silvan Forrer, Elias Keller, Kevin Roos, Daniel Fäh, Cyril Segmüller, Claudio Blöchliger, Silvio Truniger. – Aadorf: Federico Ognissanti, Diego Tech, Yanik Düring, Fabian Stalder, Fabrice Schläpfer, Pascal Ebneter, Joel Braun, Patrick Bitzer, Mirco Meier, Michel Trigo, Pascal Frei. – Verwarnungen: 88. Mirco Meier.

