4. Liga, Gruppe 4 Spiel zwischen Jedinstvo SG und Rotmonten ohne Sieger Im Spiel zwischen Jedinstvo SG und Rotmonten gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

(chm)

Rotmonten geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 57. Minute doch noch einen Punkt.

Admir Basic eröffnete in der 11. Minute das Skore, als er für Jedinstvo SG das 1:0 markierte. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 37. Minute, als Sandro Bührer für Rotmonten traf. Admir Basic brachte Jedinstvo SG 2:1 in Führung (53. Minute). Doch die Führung währte nur kurz. Sandro Bührer sorgte nur vier Minuten später für den Ausgleich zum 2:2 für Rotmonten.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Rotmonten gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Djivar Günes (87.) und Antonio Maric (88.). Gelbe Karten sahen zudem Antonio Maric (28.), Jeremias Bentele (32.) und Nicolas Hohl (43.). Bei Jedinstvo SG erhielten Adrijan Halimi (20.), Darko Petrov (24.) und Istvan Biro (62.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Jedinstvo SG den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 22 Tore in acht Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.8 Toren pro Match.

Das Unentschieden bedeutet für Jedinstvo SG einen Sprung in der Tabelle.

Mit 13 Punkten liegt das Team auf Rang 3.

Das ist eine Verbesserung um einen Platz.

Jedinstvo SG hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Jedinstvo SG auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Fortuna SG 1. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (16.30 Uhr, Kreuzbleiche, St. Gallen).

Das Unentschieden bringt Rotmonten in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 8. Rotmonten hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Rotmonten in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Urnäsch 1 (Platz 7) zu tun. Das Spiel findet am 24. Oktober statt (14.30 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Telegramm: FK Jedinstvo SG 1 - FC Rotmonten SG 1 2:2 (1:1) - Kreuzbleiche, St. Gallen – Tore: 11. Admir Basic 1:0. 37. Sandro Bührer 1:1. 53. Admir Basic 2:1. 57. Sandro Bührer 2:2. – Jedinstvo SG: Marko Anokic, Strahinja Mitic, Romario Mladenovic, Sladjan Denic, Adnan Rastoder, Kristian Pavlovic, Adrijan Halimi, Darko Petrov, Antonio Krijan, Denis Vujic, Admir Basic. – Rotmonten: Fabian Schildknecht, Antonio Maric, Simone Caputo, Nandor Hegedüs, Nicolas Hohl, Luc Bürki, Djivar Günes, Gabriel De Luca, Linus Bürgi, Fabian Helg, Beda Pfeifer. – Verwarnungen: 20. Adrijan Halimi, 24. Darko Petrov, 28. Antonio Maric, 32. Jeremias Bentele, 43. Nicolas Hohl, 62. Istvan Biro – Ausschlüsse: 87. Djivar Günes, 88. Antonio Maric.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC St. Otmar 1 - FC Teufen-Bühler 2 Grp. 5:0, FK Jedinstvo SG 1 - FC Rotmonten SG 1 2:2, FC Herisau 2 - FC Fortuna SG 1 2:4

Tabelle: 1. FC St. Otmar 1 8 Spiele/16 Punkte (24:12). 2. FC Fortuna SG 1 8/15 (21:13), 3. FK Jedinstvo SG 1 8/13 (22:18), 4. FC Herisau 2 8/13 (14:13), 5. FC Speicher 1 8/12 (22:17), 6. FC Rebstein 2b 8/11 (15:14), 7. FC Urnäsch 1 8/11 (20:21), 8. FC Rotmonten SG 1 8/7 (18:20), 9. FC Teufen-Bühler 2 Grp. 8/6 (13:28), 10. FC Appenzell 2 8/5 (15:28).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.10.2021 00:40 Uhr.