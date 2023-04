2. Liga, Gruppe 2 Spiel zwischen Henau und Steinach ohne Sieger Im Spiel zwischen Henau und Steinach gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Steinach: Lars Ivanusa brachte seine Mannschaft in der 27. Minute 1:0 in Führung. Joel Kehl sorgte in der 40. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Steinach. Durch einen Doppelschlag rettete sich Henau noch einen Punkt. Markus Anderes erzielte in Minute 49 das 1:2. Nur acht Minuten später sorgte Marvin Wiedemeier für den Ausgleich.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Steinach kassierte fünf gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Henau für Marvin Wiedemeier (49.) und David Marku (72.).

In seiner Gruppe hat Henau den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.4 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 14 Spielen, in denen die Offensive 33 Tore erzielte.

Keine Änderung in der Tabelle für Henau: 23 Punkte bedeuten Rang 3. Henau hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Henau spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Wattwil Bunt 1929 1 (Platz 5). Diese Begegnung findet am 22. April statt (17.00 Uhr, Grüenau, Wattwil).

Für Steinach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 8. Steinach hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Steinach spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Eschenbach 1 (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (14.30 Uhr, Bleiche, Steinach).

Telegramm: FC Henau 1 - FC Steinach 1 2:2 (0:2) - Rüti, Henau – Tore: 27. Lars Ivanusa 0:1. 40. Joel Kehl 0:2. 49. Markus Anderes 1:2. 57. Marvin Wiedemeier 2:2. – Henau: Manuel Eberle, Joel Weibel, David Marku, Markus Anderes, Patrik Marku, Ivan Schwab, Viznu Easwaralingam, Robin Holenstein, Paul Heine, Raul Stillhart, Florian Tobias Huber. – Steinach: Lucien Hauser, Serhii Balaniuk, Leandro Brunner, Jérôme Eberle, Severin Schwendener, Yannik Bruderer, Lars Ivanusa, Michael Popp, Darko Petrov, Renato Duarte Jorge, Joel Kehl. – Verwarnungen: 10. Serhii Balaniuk, 18. Jérôme Eberle, 35. Joel Kehl, 49. Marvin Wiedemeier, 56. Darko Petrov, 72. David Marku, 94. Lars Ivanusa.

