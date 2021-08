3. Liga, Gruppe 3 Spiel zwischen Gossau und Zuzwil ohne Sieger Gossau und Zuzwil trennen sich in ihrem jeweils zweiten Spiel 2:2-Unentschieden.

(chm)

Zweimal legte Gossau vor, zweimal glich Zuzwil aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Das erste Tor der Partie fiel für Gossau: Timo Leuzinger brachte seine Mannschaft in der 22. Minute 1:0 in Führung. Nach nur sechs Minuten machte Pascal Fritsche die Führung schon wieder zunichte. In der 31. Minute war es an Timo Leuzinger, Gossau 2:1 in Führung zu bringen. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 65, als Patrick Gähwiler für Zuzwil erfolgreich war.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Zuzwil. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Gossau, Fabio Wirth (27.) kassierte sie.

Gossau steht mit einem Punkt auf Rang 9. Gossau trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf das stark gestartete Team FC Neckertal-Degersheim 1. Die Partie findet am 4. September statt (18.00 Uhr, Oberstufenzentrum, Necker).

Nach dem zweiten Spiel steht Zuzwil mit zwei Punkten auf dem siebten Rang. Zuzwil spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Rorschach-Goldach 17 2. Die Partie findet am 4. September statt (17.30 Uhr, Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil).

Telegramm: FC Gossau 2 - FC Zuzwil 1 2:2 (2:1) - Buechenwald, Gossau – Tore: 22. Timo Leuzinger 1:0. 28. Pascal Fritsche (Penalty) 1:1.31. Timo Leuzinger 2:1. 65. Patrick Gähwiler 2:2. – Gossau: Fabio Wirth, Dean Meier, Gilles Bissig, Fabian Fichter, Kevin Betz, Timo Leuzinger, Andreas Bischofberger, Dario Buccoliero, Luca Stüdli, Mauro Osta, Aleksandar Vujinovic. – Zuzwil: Michael Gähwiler, Philip Jud, Tim Benz, Dominik Egli, Martin Kuhn, Kimi Brunner, Pascal Fritsche, Silvan Moser, Raul Weibel, Remo Krucker, Patrick Gähwiler. – Verwarnungen: 27. Fabio Wirth, 29. Silvan Moser, 31. Michael Gähwiler, 32. Patrick Gähwiler, 34. Pascal Fritsche, 62. Petrit Duhanaj.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Rorschach-Goldach 17 2 - FC Flawil 1 2:4, FC Gossau 2 - FC Zuzwil 1 2:2, FC Besa 1 - FC Rorschacherberg 1 3:2, FC Teufen 1 - SC Brühl 2 2:4

Tabelle: 1. SC Brühl 2 2 Spiele/6 Punkte (7:2). 2. FC Flawil 1 2/6 (7:4), 3. FC Neckertal-Degersheim 1 2/6 (3:1), 4. FC Wittenbach 1 1/3 (5:2), 5. FC Teufen 1 2/3 (6:6), 6. FC Besa 1 2/3 (5:6), 7. FC Zuzwil 1 2/2 (4:4), 8. FC Bütschwil 1 2/1 (2:3), 9. FC Gossau 2 2/1 (4:5), 10. FC Appenzell 1 1/0 (1:2), 11. FC Rorschacherberg 1 2/0 (4:8), 12. FC Rorschach-Goldach 17 2 2/0 (2:7).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 17:04 Uhr.