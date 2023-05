3. Liga, Gruppe 2 Spiel zwischen Glarus und Flums ohne Sieger Im Spiel zwischen Glarus und Flums gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

Zweimal legte Glarus vor, zweimal glich Flums aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Das Skore eröffnete Romano Böni in der 33. Minute. Er traf für Glarus zum 1:0. Nach nur sieben Minuten machte Ignacio Novoa Rodriguez die Führung schon wieder zunichte. Guilherme Ferreira Martins erzielte in der 47. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Glarus. Gleichstand war in der 75. Minute hergestellt: Samir Krasnici traf für Flums.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Glarus für Rouven Dubacher (12.), Silas Gabriel (35.) und Italo Fiorenzi (41.). Gelbe Karten gab es bei Flums für Kevin Karisik (67.), Pascal Kurath (89.) und Samir Krasnici (93.).

Die Tabellensituation bleibt für Glarus unverändert. 17 Punkte bedeuten Rang 8. Glarus hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Glarus spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Balzers 2 (Platz 11). Die Partie findet am 14. Mai statt (15.00 Uhr, Rheinau Balzers, Balzers).

Das Unentschieden bringt Flums in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 20 Punkten auf Rang 5. Flums hat bisher sechsmal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Flums wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das viertplatzierte Team FC Diepoldsau-Schmitter 1, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 13. Mai statt (17.00 Uhr, Banau, Flums).

Telegramm: FC Glarus 1 - FC Flums 1 2:2 (1:1) - Buchholz, Glarus – Tore: 33. Romano Böni 1:0. 40. Ignacio Novoa Rodriguez 1:1. 47. Guilherme Ferreira Martins 2:1. 75. Samir Krasnici 2:2. – Glarus: Franco Elmer, Rouven Dubacher, Patrick Widmer, Thomas Heinzer, Caner Koyun, Andrea Contardi, Romano Böni, Silas Gabriel, Guilherme Ferreira Martins, Lorijan Asani, Onur Kartal. – Flums: Fejzula Aliji, Pascal Kurath, Dardan Bibaj, Andreas Nadig, Samir Krasnici, Robin Novoa, Valentino Zollino, Dominik Dort, Kevin Karisik, Valon Aliji, Ignacio Novoa Rodriguez. – Verwarnungen: 12. Rouven Dubacher, 35. Silas Gabriel, 41. Italo Fiorenzi, 67. Kevin Karisik, 89. Pascal Kurath, 93. Samir Krasnici.

