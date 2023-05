Frauen 2. Liga Spiel zwischen Ems und Ebnat-Kappel ohne Sieger Ems und Ebnat-Kappel spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Ems geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 63. Minute doch noch einen Punkt.

Das erste Tor der Partie erzielte Flavia Schaufelberger für Ebnat-Kappel. In der 6. Minute traf sie zum 1:0. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Leonore Holstein, sorgte in der 16 für den Ausgleich für Ems. Selin Roth traf in der 20. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Ebnat-Kappel. Für den Ausgleich für Ems zum 2:2 sorgte in der 63. Minute Rina Kastrati.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Ems bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 14 Punkte bedeuten Rang 10. Ems hat bisher dreimal gewonnen, neunmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Ems trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Au-Berneck 05 1 (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 21. Mai statt (17.00 Uhr, EMS).

Für Ebnat-Kappel hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 6. Ebnat-Kappel hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Ebnat-Kappel geht es zuhause gegen FC Romanshorn 1 (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 17. Mai statt (20.00 Uhr, Untersand, Ebnat).

Telegramm: FC Ems 1 Grp. - FC Ebnat-Kappel 1 2:2 (1:2) - EMS – Tore: 6. Flavia Schaufelberger 0:1. 16. Leonore Holstein (Penalty) 1:1.20. Selin Roth 1:2. 63. Rina Kastrati 2:2. – Ems: Nathalie Sommer, Laura Hubert, Giulia Fasser, Bianca Flury, Jara Lütscher, Leonore Holstein, Cris Raselli, Nicole Walker, Flavia Lutz, Laila Bonderer, Tatjana Darms. – Ebnatkappel: Noemi Strasser, Leandra Aerne, Lara Gabathuler, Rahel Abderhalden, Jana Rüdlinger, Amira Baumgartner, Flavia Cemin, Flavia Schaufelberger, Patricia Forrer, Siri Bucherini, Selin Roth. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

