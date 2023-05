4. Liga, Gruppe 6 Spiel zwischen Bischofszell und Eschlikon ohne Sieger Das Resultat im Spiel zwischen Bischofszell und Eschlikon lautet 1:1.

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Bischofszell die Führung. Torschütze in der 13. Minute war Renito Müller. Den Ausgleich erzielte Erik Willems in der 65. Minute.

Eschlikon kassierte vier gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Bischofszell erhielt: Flavio Schöb (7.)

Bischofszell bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 15 Punkte bedeuten Rang 7. Bischofszell hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Bischofszell trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Steckborn 1 (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 20. Mai statt (18.30 Uhr, Emmig, Steckborn).

Für Eschlikon hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 5. Eschlikon hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Eschlikon spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Amriswil 2a (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (17.00 Uhr, Herdern, Eschlikon).

Telegramm: FC Bischofszell 2 - FC Eschlikon 1 1:1 (0:1) - Bruggfeld, Bischofszell – Tore: 13. Renito Müller 0:1. 65. Erik Willems 1:1. – Bischo: Manuel Sutter, Flavio Schöb, Florian Shoshi, Johannes Huber, Timo Tauber, Damian Keller, Joe Limoncelli, Aleksi Stähli, Aron Kolaj, Erik Willems, Nico Limoncelli. – Eschlikon: Pascal Millhäusler, Jaris Mettler, Flurin Nigg, Andreas Baumberger, Ruven Müller, Bode Obwegeser, Daniel Fuchs, Julian Sigrist, Ramon Müller, Moritz Dübi, Renito Müller. – Verwarnungen: 7. Flavio Schöb, 14. Ruven Müller, 50. Renito Müller, 60. Ramon Müller, 62. Alain Schöpfer.

