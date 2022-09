4. Liga, Gruppe 4 Speicher setzt Siegesserie auch gegen Rorschacherberg fort – Loris Kunz trifft spät zum Sieg Speicher setzt seine Siegesserie auch gegen Rorschacherberg fort. Das 3:2 zuhause am Mittwoch bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Speicher das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 82. Minute war Loris Kunz.

Anton Lleshi hatte mit dem ersten Tor der Partie (5. Minut.) rorschacherberg 1:0 in Führung gebracht. Speicher glich in der 21. Minute durch Oliver Schläpfer aus. Kris Kunz schoss Speicher in der 54. Minute zur 2:1-Führung. Gleichstand war in der 75. Minute hergestellt: Christoph Thurnherr traf für Rorschacherberg.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Speicher sah Raphael Bär (67.) die rote Karte. Gelb erhielt Kris Kunz (75.). Bei Rorschacherberg gab es fünf gelbe Karten.

In seiner Gruppe hat Speicher den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2 Tore pro Partie.

Rorschacherberg lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Speicher. Total liess das Team 9 Tore in fünf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.3 Toren pro Spiel (Rang 5).

Speicher verbessert sich in der Tabelle von Rang 5 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Speicher hat bisher dreimal gewonnen und einmal verloren.

Speicher spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC St. Otmar 1b (Platz 6). Die Partie findet am 1. Oktober statt (17.00 Uhr, Lerchenfeld, St. Gallen).

Rorschacherberg gibt mit der Niederlage die Führungsposition in der Tabelle ab. Das Team liegt mit acht Punkten auf Rang 2. Rorschacherberg hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Rorschacherberg bestreitet als nächstes auswärts das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Neukirch-Egnach 2. Die Partie findet am 7. Oktober statt (20.00 Uhr, Rietzelg, Neukirch).

Telegramm: FC Speicher 1 - FC Rorschacherberg 1 3:2 (1:1) - Buchen, Speicher – Tore: 5. Anton Lleshi 0:1. 21. Oliver Schläpfer 1:1. 54. Kris Kunz 2:1. 75. Christoph Thurnherr 2:2. 82. Loris Kunz (Penalty) 3:2. – Speicher: Elias Eccher, Valentin Stillhard, Nicolas Lauper, Ray Kunz, Nils Forestier, Oliver Schläpfer, Mirco Schrag, Kris Kunz, Lino Kurz, Loris Kunz, Karlo Gavric. – Rorschacherberg: Dario Giugni, Michel Rothermann, Christoph Thurnherr, Patrick Palma Marques, Yves Schlegel, Aykut Sinici, Donat Egger, Sven Lenzi, Cédric Carrel, Garret Eppler, Anton Lleshi. – Verwarnungen: 28. Cédric Carrel, 75. Kris Kunz, 82. Dario Giugni, 82. Yves Schlegel, 85. Aaron Rupp, 86. Jerôme Weerakoon – Ausschluss: 67. Raphael Bär.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.09.2022 00:35 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.