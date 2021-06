3. Liga, Gruppe 2 Speicher gewinnt deutlich gegen Heiden Sieg für Speicher: Gegen Heiden gewinnt das Team am Sonntag zuhause 6:1.

(chm)

Drei seiner Tore schoss Speicher in der ersten Halbzeit, gleich viele in der zweiten Halbzeit. Heiden war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 20. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1.

Die Torschützen für Speicher waren: Christian Brunner (2 Treffer), Valentin Stillhard (1 Treffer), Marcel Mazenauer (1 Treffer), Kris Kunz (1 Treffer) und Karlo Gavric (1 Treffer). Einziger Torschütze für Heiden war: Patrik Widmer (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Heiden erhielten Michael Fehr (23.) und Patrik Widmer (27.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Speicher, nämlich für Laurin Hofer (47.).

Speicher bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit elf Punkten liegt das Team auf Rang 11. Speicher hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Speicher ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Heiden verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Heiden hat bisher einmal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Heiden ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Telegramm: FC Speicher 1 - FC Heiden 1 6:1 (3:1) - Buchen, Speicher – Tore: 9. Marcel Mazenauer 1:0. 20. Patrik Widmer 1:1. 28. Kris Kunz (Penalty) 2:1.41. Valentin Stillhard 3:1. 50. Christian Brunner 4:1. 61. Christian Brunner 5:1. 91. Karlo Gavric 6:1. – Speicher: Rico Graf, Gian Luca Sparr, Daniel Bänziger, Patrick Würzer, Kris Kunz, Laurin Hofer, Nils Forestier, Mirco Schrag, Pascal Huber, Valentin Stillhard, Oliver Schläpfer. – Heiden: Angelo Sturzenegger, Raphael Fessler, Joachim Knöpfler, Andreas Müller, Lukas Köberl, Patrik Widmer, Julian Bischoff, Maxime Lanter, Michael Müller, Michael Fehr, Noah Bischoff. – Verwarnungen: 23. Michael Fehr, 27. Patrik Widmer, 47. Laurin Hofer.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Widnau 2 - FC Diepoldsau-Schmitter 1 7:2, KF Dardania St. Gallen 1 - USV Eschen/Mauren 2 6:0, FC Rebstein 1 - FC Steinach 1 1:1, FC Rüthi 1 - FC Teufen 1 3:2, FC Rorschach-Goldach 17 2 - FC Appenzell 1 0:2, FC Speicher 1 - FC Heiden 1 6:1

Tabelle: 1. FC Steinach 1 11 Spiele/27 Punkte (34:12). 2. KF Dardania St. Gallen 1 11/27 (41:14), 3. FC Rüthi 1 11/22 (34:25), 4. FC Appenzell 1 11/17 (29:19), 5. FC Widnau 2 11/16 (33:30), 6. FC Rebstein 1 11/14 (21:22), 7. USV Eschen/Mauren 2 11/13 (17:22), 8. FC Diepoldsau-Schmitter 1 11/13 (20:27), 9. FC Rorschach-Goldach 17 2 11/12 (18:28), 10. FC Teufen 1 11/11 (27:38), 11. FC Speicher 1 11/11 (31:35), 12. FC Heiden 1 11/4 (11:44).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.06.2021 18:29 Uhr.