3. Liga, Gruppe 4 Sirnach setzt Siegesserie auch gegen Wängi fort – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Sirnach reiht Sieg an Sieg: Gegen Wängi hat das Team am Sonntag bereits den vierten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 5:2

Wängi erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Stefan Sandmeier ging das Team in der 45. Minute in Führung. Sandro Spalletta glich in der 50. Minute für Sirnach aus. Es hiess 1:1.

Danach drehte Sirnach auf. Das Team schoss ab der 54. Minute noch vier weitere Tore, während Wängi ein Tor gelang (zum 2:2 (62. Minute)). Der Endstand lautete 5:2.

Die Torschützen für Sirnach waren: Sandro Spalletta (2 Treffer), Isak Beka (2 Treffer) und Labinot Emini (1 Treffer). Die Torschützen für Wängi waren: Stefan Sandmeier und Cristian De Rosa.

Bei Sirnach erhielten Gjef Uka (78.), Petrit Bytyqi (87.) und Gianluca Vizzo (93.) eine gelbe Karte. Bei Wängi erhielten Yanick Lanker (30.) und Dominic Holenstein (37.) eine gelbe Karte.

Der Sturm von Sirnach sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Total schoss das Team 53 Tore in 17 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.9 Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Sirnach. Das Team liegt mit 32 Punkten auf Rang 4. Für Sirnach ist es der vierte Sieg in Serie.

Für Sirnach geht es in einem Heimspiel gegen FC Münsterlingen 1 (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (14.00 Uhr, Kett, Sirnach).

Mit der Niederlage rückt Wängi in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 31 Punkten neu Platz 5. Nach zwei Siegen in Serie verliert Wängi erstmals wieder.

Wängi spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Münchwilen 1 (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (17.00 Uhr, Grosswies, Wängi).

Telegramm: FC Wängi 1 - FC Sirnach 1 2:5 (1:0) - Grosswies, Wängi – Tore: 45. Stefan Sandmeier 1:0. 50. Sandro Spalletta 1:1. 54. Isak Beka 1:2. 62. Cristian De Rosa 2:2. 77. Sandro Spalletta 2:3. 85. Isak Beka 2:4. 93. Labinot Emini 2:5. – Waengi: Thierry Rusch, Dominic Holenstein, Stefan Sandmeier, Bobby Rast, Raffael Widmer, Yanick Lanker, Oliver Burgermeister, Dario Bommer, Gianluca Tedesco, Cristian De Rosa, Michael Schneider. – Sirnach: Josip Martic, Blend Saiti, Suad Jonuzi, Dalibor Velickovic, Gjef Uka, Dario Martic, Isak Beka, Sandro Spalletta, Davor Rados, Jelid Veliu, Labinot Emini. – Verwarnungen: 30. Yanick Lanker, 37. Dominic Holenstein, 78. Gjef Uka, 87. Petrit Bytyqi, 93. Gianluca Vizzo.

