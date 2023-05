3. Liga, Gruppe 4 Sirnach setzt Siegesserie auch gegen Münchwilen fort Sirnach setzt seine Siegesserie auch gegen Münchwilen fort. Das 5:1 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Schon früh setzte Sirnach dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 13. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 3:1 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Sirnach noch auf 5:1.

Münchwilen war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 27. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1.

Die Torschützen für Sirnach waren: Jelid Veliu (2 Treffer), Gjef Uka (2 Treffer) und Labinot Emini (1 Treffer). Einziger Torschütze für Münchwilen war: Aaron Eberli (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Sirnach für Suad Jonuzi (47.) und Hans Meeryl Madio Moreno (82.). Eine Verwarnung gab es für Münchwilen, nämlich für Aaron Eberli (24.).

Sirnach hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2.8 Tore pro Partie.

Die Abwehr von Münchwilen kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 44 Tore in 16 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.6 Toren pro Spiel (Rang 8).

Sirnach bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 29 Punkte bedeuten Rang 5. Für Sirnach ist es der dritte Sieg in Serie.

Auf Sirnach wartet im nächsten Spiel das viertplatzierte Team FC Wängi 1, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 14. Mai statt (14.00 Uhr, Grosswies, Wängi).

Für Münchwilen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 11. Für Münchwilen ist es bereits die neunte Niederlage der laufenden Saison. Vier Spiele von Münchwilen gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Münchwilen daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Kirchberg 1. Die Partie findet am 13. Mai statt (18.00 Uhr, Waldegg, Münchwilen).

Telegramm: FC Sirnach 1 - FC Münchwilen 1 5:1 (3:1) - Kett, Sirnach – Tore: 13. Gjef Uka 1:0. 27. Aaron Eberli 1:1. 42. Jelid Veliu 2:1. 43. Jelid Veliu 3:1. 60. Labinot Emini 4:1. 63. Gjef Uka 5:1. – Sirnach: Nico Mannhart, Dalibor Velickovic, Suad Jonuzi, Petrit Bytyqi, Hans Meeryl Madio Moreno, Gjef Uka, Samir Dervic, Sandro Spalletta, Davor Rados, Jelid Veliu, Labinot Emini. – Münchwilen: Michele Rocco, Nuno Rafael Da Cruz Moura, Lucian Nicola, Michael Künzler, Daniel Ricardo dos Santos Dias, Ilario Romagnolo, Gentrim Bytyqi, Patryk Pioter Walos, Dion Gjemaj, Mario Spadavecchia, Aaron Eberli. – Verwarnungen: 24. Aaron Eberli, 47. Suad Jonuzi, 82. Hans Meeryl Madio Moreno.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

