2. Liga, Gruppe 1 Simone Loprete rettet Herisau einen Punkt gegen Dardania SG Das Resultat im Spiel zwischen Dardania SG und Herisau lautet 2:2.

(chm)

Herisau lag zwar über weite Strecken des Spiels (72 Minuten) im Rückstand, rettete aber doch noch einen Punkt.

Durch Tore von Simone Salvatore und Diego Cassani ging Dardania SG bis in die 47. Spielminute 2:0 in Führung. Allerdings wusste Herisau darauf zu reagieren: Zunächst gelang David Bischof in der 51. Minute der Anschlusstreffer, Simone Loprete sorgte schliesslich für den Ausgleich (91.).

Bei Dardania SG gab es vier gelbe Karten. Herisau blieb ohne Karte.

In der Abwehr gehört Dardania SG zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.1 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 1).

Keine Änderung in der Tabelle für Dardania SG: Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 2. Dardania SG hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Dardania SG geht es zuhause gegen FC Abtwil-Engelburg 1 (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 24. Oktober statt (16.30 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Nach dem Unentschieden büsst Herisau in der Tabelle ein und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 4. Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Herisau hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Herisau geht es zuhause gegen FC Ruggell 1 (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 23. Oktober statt (18.00 Uhr, Ebnet Herisau, Herisau).

Telegramm: KF Dardania St. Gallen 1 - FC Herisau 1 2:2 (2:0) - Gründenmoos, St. Gallen – Tore: 19. Simone Salvatore 1:0. 47. Diego Cassani 2:0. 51. David Bischof 2:1. 91. Simone Loprete 2:2. – Dardania SG: Pascal Albrecht, Gentian Himaj, Lendim Ibrahimi, Simone Salvatore, Baskim Redzepi, Brando Briner, Jetmir Beqiraj, Mentor Gashi, Latif Canoski, Emin Djelassi, Diego Cassani. – Herisau: Pascal Grubenmann, Jonas Thönig, Isaac Machado Ramalho, Kaan Yildirim, Marko Susic, Joël Kurzbauer, Joel Ehrbar, Marvin Müller, Janick Huber, Alburon Dautaj, David Bischof. – Verwarnungen: 41. Brando Briner, 81. Simone Salvatore, 87. Emin Djelassi, 95. Berat Nesimi.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 1: FC Ruggell 1 - FC Mels 1 1:4, KF Dardania St. Gallen 1 - FC Herisau 1 2:2

Tabelle: 1. FC Vaduz 2 7 Spiele/17 Punkte (23:8). 2. KF Dardania St. Gallen 1 8/15 (19:9), 3. FC Mels 1 8/14 (23:13), 4. FC Herisau 1 8/13 (20:13), 5. FC Abtwil-Engelburg 1 7/11 (21:14), 6. FC St. Margrethen 1 7/10 (13:17), 7. FC Ruggell 1 6/8 (11:12), 8. FC Ems 1 6/6 (12:10), 9. FC Au-Berneck 05 1 6/6 (9:13), 10. FC Winkeln SG 1 7/5 (8:20), 11. US Schluein Ilanz 1 7/5 (8:26), 12. FC Montlingen 1 7/4 (8:20).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 03:45 Uhr.