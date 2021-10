3. Liga, Gruppe 4 Simon Böhi rettet Wängi einen Punkt gegen Münchwilen Im Spiel zwischen Wängi und Münchwilen gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden.

(chm)

Das 0:1 erzielte Petrit Thaqi in der 35. Minute. Das Tor fiel per Penalty. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Simon Böhi traf in der 89. Minute für Münchwilen zum Ausgleich.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Münchwilen gab es fünf gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Wängi, Thierry Rusch (60.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Wängi zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1 Tore pro Partie (Rang 2).

Die Tabellensituation hat sich für Wängi nicht verändert. Zwölf Punkte bedeuten Rang 3. Wängi hat bisher dreimal gewonnen, nie verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Wängi daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Wil 1900 1. Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (18.00 Uhr, Grosswies, Wängi).

Nach dem Unentschieden büsst Münchwilen in der Tabelle ein und liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 8. Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Münchwilen hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Münchwilen tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Tägerwilen 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 10. Oktober statt (11.00 Uhr, Waldegg, Münchwilen).

Telegramm: FC Wängi 1 - FC Münchwilen 1 1:1 (0:1) - Grosswies, Wängi – Tore: 35. Petrit Thaqi (Penalty) 0:1.89. Simon Böhi 1:1. – Waengi: Roman Meiler, Dominic Holenstein, Fabian Widmer, Bobby Rast, Michael Gemperle, Massimo Tedesco, Samuel Keiser, Simon Böhi, Oliver Burgermeister, Björn Queetz, Cristian De Rosa. – Münchwilen: Michele Rocco, Philipp Leupi, Bekim Panik, Abedin Kajtazi, Daniel Ricardo dos Santos Dias, Lucian Nicola, Hallil Ince, Edin Mujkanovic, Albin Hiseni, Petrit Thaqi, Ricardas Baklanovas. – Verwarnungen: 28. Edin Mujkanovic, 60. Thierry Rusch, 66. Ricardas Baklanovas, 71. Petrit Thaqi, 88. Michele Rocco, 90. Abedin Kajtazi.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 4: FC Frauenfeld 2 - FC Kreuzlingen 2 2:3, FC Dussnang 1 - FC Münsterlingen 1 3:1, FC Romanshorn 2 - FC Wil 1900 1 2:3, FC Wängi 1 - FC Münchwilen 1 1:1, FC Neukirch-Egnach 1 - FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 1:2

Tabelle: 1. FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 6 Spiele/18 Punkte (15:4). 2. FC Tägerwilen 1 5/13 (24:9), 3. FC Wängi 1 6/12 (12:6), 4. SC Aadorf 1 5/9 (8:11), 5. FC Kreuzlingen 2 6/9 (9:13), 6. FC Dussnang 1 6/9 (11:13), 7. FC Neukirch-Egnach 1 6/9 (13:10), 8. FC Münchwilen 1 6/7 (9:13), 9. FC Münsterlingen 1 6/4 (9:13), 10. FC Wil 1900 1 6/4 (7:19), 11. FC Romanshorn 2 6/4 (7:10), 12. FC Frauenfeld 2 6/3 (12:15).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2021 23:52 Uhr.