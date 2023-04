2. Liga, Gruppe 1 Silvan Spescha führt Abtwil mit drei Toren zum Sieg gegen St. Margrethen Abtwil holt gegen St. Margrethen auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenzweite gewinnt am Dienstag gegen den Tabellenzwölften 5:0.

Alessio Mock brachte Abtwil 1:0 in Führung (4. Minute). Silvan Spescha erhöhte in der 41. Minute zur 2:0-Führung für Abtwil. Mattias Gröli baute in der 51. Minute die Führung für Abtwil weiter aus (3:0). Es war ein Elfmeter

Abtwil erhöhte in der 80. Minute seine Führung durch Silvan Spescha weiter auf 4:0. Fünf Minuten dauerte es, ehe Silvan Spescha erneut erfolgreich war. Er traf in der 85. Minute zum 5:0 für Abtwil.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Abtwil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 38 Tore in 14 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.7 Toren pro Spiel. In der Abwehr ist Abtwil sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Das Team kassiert im Schnitt 1.3 Tore pro Partie (Rang 1).

Die Abwehr von St. Margrethen kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 65 Gegentore in 14 Spielen bedeuten einen Schnitt von 4.6 Toren pro Match (Rang 12).

Die Tabellensituation hat sich für Abtwil nicht verändert. Das Team liegt mit 29 Punkten auf Rang 2. Abtwil hat bisher neunmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Abtwil bestreitet als nächstes in einem Heimspiel das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team FC Vaduz 2. Die Partie findet am Samstag (22. April) statt (17.00 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

St. Margrethen verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für St. Margrethen war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

St. Margrethen trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Herisau 1 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am Samstag (22. April) statt (15.00 Uhr, Rheinau St. Margrethen, St. Margrethen).

Telegramm: FC St. Margrethen 1 - FC Abtwil-Engelburg 1 0:5 (0:2) - Rheinau St. Margrethen, St. Margrethen – Tore: 4. Alessio Mock 0:1. 41. Silvan Spescha 0:2. 51. Mattias Gröli (Penalty) 0:3.80. Silvan Spescha 0:4. 85. Silvan Spescha 0:5. – St.Margrethen: Michele Boppart, Samir Weber, Valdon Axhija, Baran Er, Guilherme Rocha Brochado, Bekim Asipi, Jann Hürlimann, Fabio Cascetta Ferreira, Arian Nesimi, Sascha Burren, Niko Surac. – Abtwil: Alexander Stumpf, Thomas Sturzenegger, Marc Koller, Jan Ledergerber, Silvan Spescha, Luca Menet, Alessio Mock, Mattias Gröli, Sandro Klarer, Andrin Gehrig, Nico Isler. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

