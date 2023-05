Frauen 2. Liga Sieg für Toggenburg im Showdown gegen Triesen Toggenburg setzt seine Siegesserie auch gegen Triesen fort. Das 5:3 zuhause am Montag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Diana Brändle eröffnete in der 12. Minute das Skore, als sie für Toggenburg das 1:0 markierte. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Toggenburg stellte Arta Mustafi in Minute 15 her. Toggenburg erhöhte in der 19. Minute seine Führung durch Fabienne Brändle weiter auf 3:0.

Toggenburg erhöhte in der 21. Minute seine Führung durch Nicole Scherrer weiter auf 4:0. Naomi Kindle (46. Minute) liess Triesen auf 1:4 herankommen. Den Rückstand für Triesen verkleinerte die gleiche Naomi Kindle in der 62. Minute auf 2:4.

Der Anschlusstreffer für Triesen zum 3:4 kam in der 74. Minute. Verantwortlich dafür war Stefanie Kanapathippillai. Per Penalty erhöhte Maurine Gübeli in der 80. Minute zum 5:3 für Toggenburg.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Toggenburg hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 65 Tore in 19 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.4 Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Toggenburg unverändert. 42 Punkte bedeuten Rang 2. Toggenburg hat bisher 14mal gewonnen und fünfmal verloren.

Toggenburg spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Weinfelden-Berg 1 Grp. (Rang 11). Die Partie findet am 11. Juni statt (14.00 Uhr, Güttingersreuti, Weinfelden).

Mit der Niederlage rückt Triesen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 26 Punkten neu Platz 4. Triesen hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Triesen zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Weinfelden-Berg 1 Grp. Das Spiel findet am 4. Juni statt (14.00 Uhr, Blumenau, Triesen).

Telegramm: FF Toggenburg 1 Grp. - FC Triesen 1 Grp. 5:3 (4:0) - Breite Bütschwil, Bütschwil – Tore: 12. Diana Brändle 1:0. 15. Arta Mustafi 2:0. 19. Fabienne Brändle 3:0. 21. Nicole Scherrer 4:0. 46. Naomi Kindle 4:1. 62. Naomi Kindle 4:2. 74. Stefanie Kanapathippillai 4:3. 80. Maurine Gübeli (Penalty) 5:3. – Buetschwil: Michaela Clerc, Samira Heeb, Mara Hagmann, Maurine Gübeli, Fabienne Brändle, Maurine Schnyder, Melanie Thalmann, Diana Brändle, Laura Keller, Nicole Scherrer, Arta Mustafi. – Triesen: Ana Maria Lopez Correa, Sina Kollmann, Jessica Jayne Schwarzl, Jasmin Ackermann, Eva Fasel, Tanja Sprecher, Jana Tipura, Annika Vils, Stefanie Kanapathippillai, Naomi Kindle, Lorena Heeb. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.05.2023 14:19 Uhr.