3. Liga, Gruppe 4 Sieg für Toggenburg im Showdown gegen Kirchberg – Raphael Fust entscheidet Spiel Toggenburg setzt seine Siegesserie auch gegen Kirchberg fort. Das 1:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Folge.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit. Raphael Fust traf in der 53. Minute zum 1:0.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Toggenburg für Severin Gübeli (90.) und Ruedi Eisenhut (93.). Eine Verwarnung gab es für Kirchberg, nämlich für Patrik Brändle (67.).

In seiner Gruppe hat Toggenburg den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 54 Tore in 19 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.7 Toren pro Match. In der Abwehr ist Toggenburg sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 0.7 (Rang 1).

Unverändert liegt Toggenburg nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 20 Spielen 52 Punkte auf dem Konto. Toggenburg hat bisher 15mal gewonnen, nie verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Toggenburg daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte SC Aadorf 1. Die Partie findet am 4. Juni statt (16.00 Uhr, Breite Bütschwil, Bütschwil).

Für Kirchberg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 38 Punkten auf Rang 3. Kirchberg hat bisher elfmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Kirchberg in einem Auswärtsspiel mit FC Kreuzlingen 2 (Platz 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 4. Juni statt (16.00 Uhr, Hafenareal, Kreuzlingen).

Telegramm: FC Kirchberg 1 - FC Bütschwil 1 0:1 (0:0) - Sonnmatt, Kirchberg SG – Tor: 53. Raphael Fust 0:1. – Kirchberg: Erwin Iten, Mario Kuhn, Franco Loser, Yannic Lang, Patrik Brändle, Aaron Schönenberger, Adrian Oberholzer, Florian Schefer, Patrice Müller, Pablo Rohner, Sandro Loser. – Buetschwil: Noah Oswald, Silvan Forrer, Raphael Fust, Kevin Roos, Gian Andrin Pfister, Severin Gübeli, Daniel Fäh, Pascal Hollenstein, Fabian Brändle, Cyril Segmüller, David Birchler. – Verwarnungen: 67. Patrik Brändle, 90. Severin Gübeli, 93. Ruedi Eisenhut.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.05.2023 11:36 Uhr.