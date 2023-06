2. Liga, Gruppe 2 Sieg für Tägerwilen im Showdown gegen Arbon Tägerwilen setzt seine Siegesserie auch gegen Arbon fort. Das 0:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

Tägerwilen geriet zunächst in Rückstand, als Pascal Geisselhardt in der 18. Minute die zwischenzeitliche Führung für Arbon gelang. In der 20. Minute glich Tägerwilen jedoch aus und ging in der 63. Minute in Führung. Torschützen waren Kevin Bärlocher und Dragan Ovuka.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Arbon erhielten Damian Bont (59.), Lirim Saliji (62.) und Afet Mevmedoski (71.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Tägerwilen.

In seiner Gruppe hat Tägerwilen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 49 Tore in 21 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.3 Toren pro Spiel. In der Abwehr ist Tägerwilen sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Im Schnitt lässt das Team 1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 21 Spielen, in denen die Defensive 21 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Mit dem Sieg hält Tägerwilen seine Position an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 21 Spielen bei 51 Punkten. Für Tägerwilen ist es der vierte Sieg in Serie.

Tägerwilen spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Henau 1 (Rang 7). Zu diesem Spiel kommt es am 10. Juni (17.00 Uhr, Tägermoos, Tägerwilen).

Für Arbon hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 46 Punkten auf Rang 2. Für Arbon war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Arbon spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Bischofszell 1 (Rang 11). Das Spiel findet am 10. Juni statt (17.00 Uhr, Bruggfeld, Bischofszell).

Telegramm: FC Arbon 05 1 - FC Tägerwilen 1 1:2 (1:0) - Stacherholz, Arbon – Tore: 18. Pascal Geisselhardt 0:0. 20. Kevin Bärlocher (Penalty) 1:0.63. Dragan Ovuka (Penalty) 1:0. – Arbon: Samir Hodzic, Marvin Merz, Damian Bont, Afet Mevmedoski, Cédric Kriebel, Kevin Bärlocher, Marco Ciullo, Giosue Dannenmann, Claudio Lämmler, Fabian Hug, Semir Todorovac. – Tägerwilen: Luka Djordjevic, Nils Schöller, Dragan Ovuka, Raul Perez Muinos, Pascal Geisselhardt, Diego Provenzano Rocco, Alessio Ciraci, Luca Crupi, Manuel Keller, Darko Anic, Marco Eugster. – Verwarnungen: 29. Alessio Ciraci, 59. Damian Bont, 62. Lirim Saliji, 71. Afet Mevmedoski, 88. Pascal Geisselhardt, 90. Nils Schöller.

