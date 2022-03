2. Liga, Gruppe 2 Sieg für Romanshorn im Showdown gegen Rapperswil-Jona 1928 Das drittplatzierte Team Romanshorn hat am Sonntag im Duell zweier Topteams den erstklassierten Verein Rapperswil-Jona 1928 zuhause 2:0 besiegt.

(chm)

Romanshorn entschied die Partie durch einen Doppelschlag: Zunächst war Manuel Keller in der 53. Minute erfolgreich, dann traf Robin Wirth ein Minuten später zum 2:0.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Rapperswil-Jona 1928 sah Janis Truniger (68.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Eine Verwarnung gab es für Romanshorn, nämlich für Fisnik Idrizi (87.).

In seiner Gruppe hat Romanshorn den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 29 Tore in zwölf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.4 Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Romanshorn nicht verändert. Das Team liegt mit 22 Punkten auf Rang 3. Romanshorn hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Romanshorn spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Henau 1 (Rang 10). Das Spiel findet am 2. April statt (17.00 Uhr, Rüti, Henau).

Trotz der Niederlage bleibt Rapperswil-Jona 1928 auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 25 Punkte auf dem Konto. Rapperswil-Jona 1928 hat bisher siebenmal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Rapperswil-Jona 1928 spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Arbon 05 1 (Platz 6). Das Spiel findet am 3. April statt (16.00 Uhr, Grünfeld, Jona).

Telegramm: FC Romanshorn 1 - FC Rapperswil-Jona 2 2:0 (0:0) - Weitenzelg, Romanshorn – Tore: 53. Manuel Keller 1:0. 54. Robin Wirth 2:0. – Romanshorn: Raphael Marolf, Joel Senn, Edonat Sadiki, Christian Lang, Sarujan Pirabakaran, Robin Wirth, Fisnik Idrizi, Ermir Krasniqi, Manuel Keller, Vincenzo Zinnà, Kai Länzlinger. – Rapperswil-Jona 1928: Janis Truniger, Luka Luburic, Nikola Vasic, Rachad Ganiyou, Marko Bozinovic, Espoir Niyo, Kademain Yao, Manuel Bonsu, Karwan Khoshekdaman, Ardit Rexhepi, Nazmi Bajrami. – Verwarnungen: 87. Fisnik Idrizi – Ausschluss: 68. Janis Truniger.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

