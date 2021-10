4. Liga, Gruppe 6 Sieg für Niederwil im Showdown gegen Weinfelden-Bürglen – Siegesserie von Weinfelden-Bürglen gebrochen Das drittplatzierte Team Niederwil hat am Samstag im Duell zweier Topteams den erstklassierten Verein Weinfelden-Bürglen auswärts 4:1 besiegt.

(chm)

Den Auftakt machte Tiago Alexandre Rosa Ferreira, der in der 13. Minute für Weinfelden-Bürglen zum 1:0 traf. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 35. Minute, als Michael Keller für Niederwil traf. Robin Kuratli schoss Niederwil in der 43. Minute zur 2:1-Führung.

Justin Labhart Gianin sorgte in der 70. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Niederwil. Justin Labhart Gianin erzielte nur neun Minuten später auch das 4:1 für Niederwil.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Michael Keller von Niederwil erhielt in der 24. Minute die gelbe Karte.

Die Offensive von Niederwil hat bislang häufig überzeugt: In sechs Spielen hat sie total 37 Tore erzielt, was einem Schnitt von 6.2 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

In der Regel kassiert Weinfelden-Bürglen nicht so viele Tore wie gegen Niederwil. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 0.8 (Rang 2).

Niederwil rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 2. Niederwil hat bisher fünfmal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Niederwil geht es in einem Heimspiel gegen FC Amriswil 2 (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 9. Oktober (17.00 Uhr, Schule Niederwil, Niederwil).

Weinfelden-Bürglen gibt mit der Niederlage die Führungsposition in der Tabelle ab. Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 3. Nach fünf Siegen in Serie verliert Weinfelden-Bürglen erstmals wieder. Weinfelden-Bürglen verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Weinfelden-Bürglen auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team SC Berg 1. Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (18.00 Uhr, Meienägger, Berg).

Telegramm: FC Weinfelden-Bürglen 1a - FC Niederwil 1 1:4 (1:2) - Güttingersreuti, Weinfelden – Tore: 13. Tiago Alexandre Rosa Ferreira 1:0. 35. Michael Keller 1:1. 43. Robin Kuratli 1:2. 70. Justin Labhart Gianin 1:3. 79. Justin Labhart Gianin 1:4. – WeinfeldenBuerglen: Sinan Kocadayi, Majuran Sothikumaran, Aldin Talic, Patrik Rosa Ferreira, Marco Racaniello, Joel Braun, Fabian Wick, Tiago Alexandre Rosa Ferreira, Joel Züllig, Res Erismann, Idriz Isejni. – Niederwil: Aaron Städler, Cyrill Manser, Silvan Nigg, Jonas Thaler, Jonas Züger, Remo Kaufmann, Robin Kuratli, Gilberto Laurentino Pereira, Ueli Rohner, Noah Scheiwiller, Michael Keller. – Verwarnungen: 24. Michael Keller.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 6: FC Weinfelden-Bürglen 1a - FC Niederwil 1 1:4, FC Amriswil 2 - FC Bischofszell 2 4:2, FC Uzwil 3a - SC Berg 1 0:2

Tabelle: 1. SC Berg 1 6 Spiele/18 Punkte (25:5). 2. FC Niederwil 1 6/16 (37:4), 3. FC Weinfelden-Bürglen 1a 6/15 (23:5), 4. FC Henau 2 6/10 (20:12), 5. FC Uzwil 3a 7/10 (14:15), 6. FC Amriswil 2 6/9 (13:13), 7. FC Bischofszell 2 7/5 (14:23), 8. FC KS-Sulgen 1 7/4 (8:36), 9. AS Calcio Kreuzlingen 2 6/3 (6:32), 10. FC Zuzwil 2 7/3 (12:27).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 6 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.10.2021 21:07 Uhr.