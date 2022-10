3. Liga, Gruppe 4 Sieg für Münsterlingen nach drei Niederlagen Sieg für Münsterlingen nach drei Niederlagen in Serie. Gegen Münchwilen gewinnt Münsterlingen am Sonntag auswärts 3:0.

(chm)

In der 9. Minute gelang Sascha Forster der Führungstreffer zum 1:0 für Münsterlingen. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Münsterlingen stellte Afif Ghribi in Minute 24 her. Das letzte Tor der Partie erzielte Andreas Hartnik, der in der 51. Minute die Führung für Münsterlingen auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Münsterlingen erhielten Danilo Ferrari (42.), Gabrijel Ljevak (46.) und Andreas Hartnik (59.) eine gelbe Karte. Bei Münchwilen erhielten Lucian Nicola (62.), Danijel Jovancevic (83.) und Gianfabio Abate (88.) eine gelbe Karte.

Münsterlingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 6. Münsterlingen hat bisher fünfmal gewonnen und fünfmal verloren.

Auf Münsterlingen wartet im nächsten Spiel das siebtplatzierte Team FC Neckertal-Degersheim 1, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 5. November statt (17.00 Uhr, Hafenfeld, Scherzingen).

Für Münchwilen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 10. Für Münchwilen ist es bereits die sechste Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Münchwilen gingen unentschieden aus.

Münchwilen tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Bütschwil 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 5. November (16.00 Uhr, Breite Bütschwil, Bütschwil).

Telegramm: FC Münchwilen 1 - FC Münsterlingen 1 0:3 (0:2) - Waldegg, Münchwilen – Tore: 9. Sascha Forster 0:1. 24. Afif Ghribi 0:2. 51. Andreas Hartnik 0:3. – Münchwilen: Finn Ziegler, Philipp Joller, Sinisa Tosic, Daniel Ricardo dos Santos Dias, Nuno Rafael Da Cruz Moura, Gentrim Bytyqi, Lucian Nicola, Marco Caetano Falcao, Gionata Valentino, Ricardas Baklanovas, Aaron Eberli. – Muensterlingen: Luca Alder, Danilo Ferrari, Yannic Dornbierer, Dominic Beck, Rafael Lobo Alves, Sascha Forster, Afif Ghribi, Lukas Ryter, Dominik Lüthi, Gabrijel Ljevak, Andreas Hartnik. – Verwarnungen: 42. Danilo Ferrari, 46. Gabrijel Ljevak, 59. Andreas Hartnik, 62. Lucian Nicola, 83. Danijel Jovancevic, 88. Gianfabio Abate.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.10.2022 07:17 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.