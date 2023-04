3. Liga, Gruppe 4 Sieg für Münchwilen nach drei Niederlagen Sieg für Münchwilen nach drei Niederlagen in Folge. Gegen Kreuzlingen gewinnt Münchwilen am Sonntag auswärts 4:0.

Das Tor von Colin Keller in der 17. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Münchwilen. In der 44. Minute schoss Agostino Curatolo Münchwilen mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Aaron Eberli baute in der 66. Minute die Führung für Münchwilen weiter aus (3:0). Marco Caetano Falcao schoss das 4:0 (67. Minute) für Münchwilen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Münchwilen erhielten Daniel Ricardo dos Santos Dias (14.) und Michele Rocco (85.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Kreuzlingen, nämlich für Kristjan Ramaj (18.).

In den bisherigen Spielen ist Münchwilen nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.8. Das bedeutet, dass Münchwilen die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Kreuzlingen ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 4.1 Tore pro Partie (Rang 12).

Münchwilen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit elf Punkten liegt das Team auf Rang 10. Münchwilen hat bisher dreimal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Münchwilen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Auf Münchwilen wartet im nächsten Spiel das neuntplatzierte Team SC Berg 1, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 15. April statt (18.00 Uhr, Waldegg, Münchwilen).

Kreuzlingen verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Kreuzlingen war es bereits die neunte Niederlage in Serie.

Kreuzlingen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Dussnang 1 (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 15. April (17.00 Uhr, Sonnenhof, Dussnang).

Telegramm: FC Kreuzlingen 2 - FC Münchwilen 1 0:4 (0:2) - Hafenareal, Kreuzlingen – Tore: 17. Colin Keller 0:1. 44. Agostino Curatolo (Penalty) 0:2.66. Aaron Eberli 0:3. 67. Marco Caetano Falcao 0:4. – Kreuzlingen: Alen Gloncsak, Ljubo Vasic, Ethan Oscar Moore, Tiziano Di Stefano, Amin Aliti, Dusko Vasic, Flavio Mammoliti, Kristjan Ramaj, Adem Arifagic, Donart Sadiku, Ibrahim Selimaj. – Münchwilen: Michele Rocco, Nuno Rafael Da Cruz Moura, Predrag Lapcevic, Lucian Nicola, Daniel Ricardo dos Santos Dias, Patryk Pioter Walos, Agostino Curatolo, Marco Caetano Falcao, Dion Gjemaj, Florentin Marku, Colin Keller. – Verwarnungen: 14. Daniel Ricardo dos Santos Dias, 18. Kristjan Ramaj, 85. Michele Rocco.

